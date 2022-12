En nuestra sociedad actual necesitamos personas valientes que sean capaces de nadar a contracorriente si es necesario. Es el caso de Rosa María Estevan, una docente valenciana jubilada que ha reunido más de 50.000 firmas pidiendo un reglamento contra la violencia verbal en el Congreso a través de la plataforma change.org. Ella se queja de que los profesores nos esforzamos mucho desde las aulas por transmitir valores de respeto e igualdad y luego los políticos con sus discursos echan por tierra todo nuestro trabajo. Su petición ha calado entre muchos docentes que, sin dudarlo, se han adherido con su firma a esta petición. Observar cómo, un día sí y otro también, en el Congreso de los Diputados se insulta o se utilizan malas artes para destrozar al rival político va en dirección opuesta a la educación en valores que trasmitimos a nuestros jóvenes. Que siempre haya habido faltas de respeto o insultos en el Hemiciclo no me vale; en mi niñez los médicos fumaban en la consulta y ahora nos parece una aberración. El insulto público es muy pernicioso para la sociedad, ya que engendra odio.

Por suerte todos los políticos no son iguales. Recientemente, visitando San Nicolás, tuve la enorme fortuna de encontrarme con Ángel Gabilondo. Mi mujer me animó a saludarlo, pero mi característica timidez me hizo retraerme para no molestarle. Por fortuna me lo volví a encontrar en un típico bar del centro de València. En esta ocasión me acerqué a él. Amablemente permitió que nos hiciéramos una foto e incluso pudimos charlar un poco. Al saber que era profesor se dignó a felicitarme y a comentar la grandiosa labor que teníamos en esta sociedad. Su felicitación, evidentemente, es compartida con todos los que dedican sus días a la docencia. Fue un gran ministro de educación que estuvo a punto de conseguir el tan ansiado pacto educativo. Su saber estar en los debates siempre ha sido un ejemplo y un espejo en el que mirarme. Evidentemente en política necesitamos personas que, sin menoscabar ni denigrar a los adversarios, sean capaces de aportar ideas y debatirlas con seriedad. En la Comunitat Valenciana hemos tenido dos mujeres que se han dedicado a la política con pasión y a quienes se ha denigrado y menospreciado; me refiero a Rita Barberá y a Mónica Oltra, que han sido vituperadas hasta la saciedad. El odio con el que fueron tratadas nos empobrece como sociedad. Por supuesto que debemos defender la libertad de expresión, la crítica mordaz y constructiva, la defensa encendida de los valores en los que creemos, pero sin menoscabar a las personas ni cruzar líneas rojas. Demasiados insultos e insinuaciones se escuchan todavía en el Congreso, especialmente dedicados a mujeres.

Ojalá la iniciativa ‘Basta de insultos y violencia verbal en el Congreso’, que firman tantísimas personas y de la que se han hecho eco numerosos medios de comunicación, haga recapacitar a nuestros políticos, ya que nos representan a todos. Urge que, de una vez por todas, aplicando el reglamente o creando uno nuevo si fuera necesario, erradiquen los insultos y los menosprecios personales de los debates y así eviten que la política se convierta en un esperpento político diario. Necesitamos líderes que sean un buen ejemplo para la sociedad, que no normalicen los insultos. La mala educación debe responderse con educación, seriedad y firmeza. ¡Tomen medidas ya!