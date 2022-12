Molt sovint esmente els pocs moments que dediquem a reflexionar. Trobe que, encara que pareix una actitud pròpia de l’actualitat, eixa manera de ser ve d’antic. El fet que la nostra llengua tinga diverses expressions tradicionals per a explicar-ho, n’és una bona raó. N’hi ha una molt viva. Es tracta de la locució ‘d’arrapa-i-fuig’. Amb ella, indiquem que s’actua precipitadament i sense dedicar el temps necessari per a realitzar una activitat.

Pense com acabava de xiquet les manualitats escolars ‘d’arrapa-i-fuig’ i sobretot aquelles en les quals calia el retall de figures. Preferia llegir. Recorde que una mestra de l’escola del Saler, de nom Elisa, em va posar com a deure retallar acuradament un gran nombre de circumferències. No oblidaré mai aquella llarga vesprada intentant fer-ho. A voltes, no és tan fàcil com pareix deixar el perfil sense puntes.

Ha aparegut una nova notícia negativa dedicada a l’edifici del cine Metropol de València de l’arquitecte Goerlich. Semblava que la mobilització social havia aconseguit resultats. És com si encara no estiguera escrit el futur d’eixe element patrimonial. Pareix que, en qualsevol moment, poguera sorgir alguna reacció que ‘d’arrapa-i-fuig’ furtara el que ha reivindicat la societat civil a través de la Fundació presidida pel lluitador Andrés Goerlich. La normativa havia d’evitar les llacunes que fan possible que béns de divers valor puguen ser assolats.

Els països llunyans, els quals no ho estan tant, continuen sorprendre’ns amb actituds ‘d’arrapa-i-fuig” que il·lustren l’integrisme i la barbàrie. Sabem el que allí passa però ens n’oblidem una miqueta fins que el salvatgisme novament torna a pertorbar-nos els ulls. No puc esborrar la imatge del jove Majidreza Rahnavard penjat en una grua a l’Iran. M’ha deixat bocabadat vore’l així, però pitjor ha sigut mirar després el seu retrat. He vist a una persona plena de vida i he comprovat que no era un ninot el que hi havia en la grua.

La llibertat està amenaçada cada instant en el món. Esdeveniments apareguts ‘d’arrapa-i-fuig’, com l’impulsat per un grup que preparava un colp d’estat nazi a Alemanya, demostren que no hi ha cap valor consolidat en la humanitat. Algun dia, podrien plantejar-ho exitosament. Llavors, tornarien les dictadures sanguinàries a occident.

En definitiva, tinguem present la locució ‘d’arrapa-i-fuig’ per a reivindicar les accions irreflexives que ens envaïxen. Tampoc no oblidem que un colp ràpid no és sempre el més efectiu.