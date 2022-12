El passat divendres dia nou es va celebrar a Alacant la Cimera Euro Mediterrània dels Països del Sud entre els presidents dels Estats Espanyol, Francés i Portugués i la presidenta de la Comissió Europea sobre el corredor soterrat mediterrani que transportarà hidrogen verd.

El líder del PP a la Comunitat Valenciana va aprofitar la visita de Pedro Sánchez a Alacant per a «exigir-li» que demanara perdó per una sèrie de temes que ell considera, com és normal en precampanya, que s’han fet malament.

Temes com l’aigua, la manca de finançament, la manca d’ambició, per no haver adjudicat l’Agència de Supervisió de la Intel·ligència Artificial a la Ciutat d’Alacant i l’Agència Espacial a Elx, per uns Pressupostos Generals de l’Estat «amentables» amb la Comunitat Valenciana i, així un llarg etc.

També a Mazón, la ciutadania de tota la Comunitat, li hauria d’exigir que demanara perdó perquè tenim molts motius per a fer-ho.

I, almenys per la meua part, li faig aquesta exigència. I mira que Sánchez no és sant de la meua devoció. Però com a valenciana, crec que estic en el meu dret d’exigir-li que, com a líder del PP a la Comunitat Valenciana, ens demane perdó a tot el poble valencià.

Que demane perdó per tots els diners que gent del seu partit ens va furtar, com Blasco amb els projectes de cooperació que mai es van dur a terme en països que ho necessitaven.

Per tota la trama de corrupció de la Gürtel orquestrada pel seu partit amb l’única finalitat d’enriquir tant a persones com al mateix partit, com ha quedat demostrat.

Per no retirar-li tots els honors a Rita Barberà, a qui van apartar de la militància per corrupció a l’Ajuntament de València i que, quan va aparéixer morta a Madrid, li van tirar les culpes d’aquesta mort als partits del Botànic que només intentaven desfer tota la madeixa de desgavells que tant ella, com el seu equip de Govern havien deixat després de més de vint anys de govern de la ciutat.

Per mantindre a personatges com Camps a les seues files i no exigir-li que abandone el Consell Jurídic Consultiu, per ètica institucional i per continuar amb algunes causes pendents als jutjats.

Per no haver condemnat públicament la gestió de Camps, deixant a Català, que va ser membre del seu equip de treball de molt dubtosa gestió com a consellera d’Educació, al capdavant del PP de l’Ajuntament de València i com a secretaria general del partit de la Comunitat.

Que no haja condemnat públicament a Zaplana per tots els casos que té oberts encara per corrupció i per tindre diners a paradisos fiscals.

Que tampoc haja condemnat la gestió de Serafín Castellano. També detingut per l’anomenat Cartell del Foc.

O que tampoc haja comentat ni una sola paraula del cas d’Alfonso Rus quan va ser «pillat» contant milers d’euros de dubtosa provinença.

Soc plenament conscient que estem en precampanya electoral i que la ciutadania tenim quasi sobre entés que tot s’hi val en aquest temps. Però alguna gent tenim memòria i reclamem que, almenys tinguen la decència de callar i mirar-se les misèries internes abans de titar pedres, perquè del contrari, pot ser que aparega el fenomen anomenat «maldita hemeroteca».

I per últim dir també que l’argument que tant va utilitzar Isabel Bonig del «eran otros tiempos que quedaron atrás» tampoc em resulta vàlid perquè, si bé els noms importants han quedat enrere, continuen havent-n’hi molts, massa encara, que es van quedar a l’ombra i continuen operant i fent o intentant fer malifetes hui encara.