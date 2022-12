Un encargo laboral de estos días de fin de año me lleva a repasar las fotos de diez meses de guerra. ¡Cuánta sangre y metralla que empezamos a olvidar! La guerra ya casi no está en nuestras vidas. La hemos empezado a normalizar, como otros conflictos. Para seguir andando. Solo los aldabonazos del horror despiertan algún que otro día nuestros ojos. Veo la maleta al lado del cadáver, rostros de desesperación mirando al vacío, un ataúd en una carretilla, miembros desgajados sobre el asfalto, la bicicleta muerta junto al cuerpo que acaba de dejar de pedalear, edificios convertidos en un esqueleto sucio… El olvido es tan necesario para sobrevivir como la memoria para la justicia. Sin justicia, el tiempo es alimento para el rencor.

Levanto la mirada del monitor y veo la sonrisa limpia de Dimitri. Esta Navidad está aquí. Lejos de Járkov, de su madre, de su vida real. Esto no es más que un paréntesis de kilómetros y de añoranza de su casa de verdad. No sé qué han visto sus ojos, pero no veo en ellos odio ni ansia de venganza. Desprenden esperanza, sueños, paz… Quizá es la virtud de ser niño: nada (casi nada) es capaz de romper la esperanza. Quizá ya ha aprendido a olvidar. Para seguir andando. Dice su madre que aún recuerda (ella sí) los días y noches de sirenas y horas en los túneles del metro. Parece mentira, pero lo mejor en esas horas es poder oír las bombas, porque si puedes oír el estruendo significa que no ha caído sobre ti. Es el egoísmo de toda guerra: la supervivencia como primer mandamiento. Quizá por eso la necesidad cada vez más urgente de olvido y de alcanzar alguna forma de paz.

Los pasos perdidos me han llevado estos días hasta uno de esos templos paganos donde alguna vez se hacía política y otras, las más, se festejaba la antipolítica (o los efectos de esta) entre bandejas de marisco. Omito el nombre del restaurante porque reabrió hace no mucho con el mismo nombre, tras acabar la etapa anterior en quiebra y concurso de acreedores. Un símbolo más de una época. Estuve en aquel lugar predilecto de gobernantes y famosos solo una vez, con los ojos deslumbrados y el excedente de ingenuidad propio de los novatos. Dicho de otra manera, no me enteré de nada de lo que de verdad se cocía por allí. Recuerdo al político que promovía el ágape, la abundancia de gambas y otras viandas de esta familia como era tradición en el lugar y el trato cercano del servidor público con el propietario. Y recuerdo los billetes que desplegó desde una abultada cartera para pagar la cuenta. No hace falta decir que aquel político es uno de los que vería arrollada su carrera por uno de tantos escándalos de lodos y sobornos. Lo sorprendente desde la mirada de 2022 es la naturalidad con la que se actuaba en aquella pecera política y que tuvo que venir una crisis de las que quedan en los libros de historia para abrirnos los ojos y convertir en biblia alguna novela que nos retrataba en un incendio sin moral. Ahora parece que existe prisa por olvidar una etapa que nos deja mal a todos. Sucede también cuando la mancha cada vez es más evidente que era más ancha de lo que pensaba y que pudrió a derecha e izquierda (en la medida de sus posibilidades).

Supongo que he sido víctima estos días de pasos perdidos de los efluvios de la caverna ultramontana, pero confieso que me cuesta digerir la reforma de la malversación. Normalizar la situación en Cataluña es una necesidad social y política, pero hacerlo a través de un traje legal por la vía rápida y a la medida de aquellos que decidieron libremente anteponer su ideología a la ley, mientras esos mismos protagonistas anuncian que van a insistir en los hechos que pusieron esta inexperta democracia contra las cuerdas, no es el mejor contexto. Más cuando existen dudas fundamentadas sobre el alcance que puede tener la reforma en otros casos de corrupción. El olvido es necesario para no anclarse en un pasado fétido y que no refleja tampoco a esta sociedad, pero la línea con la impunidad es fina. Las formas y los ritmos importan en democracia.

Supongo que también he sido víctima del encanto salvaje de la radicalidad y comparto que la derecha se ha atrincherado tras una mayoría judicial que no quiere perder. No invita a pensar bien de sus razones. Pero la respuesta no debería ser esta escalada de acciones unilaterales, la ausencia de diálogo franco. ¿Hasta cuándo podemos estar tirándonos golpes de Estado a la cara unos a otros?

Observo a Dimitri y me culpo por olvidar tan fácilmente en medio de esta charca.