Fa uns dies, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, en una jornada acadèmica organitzada per l'IIFV i amb la col·laboració de l'IEC, el Departament de Filologia Catalana i la IAM, es va parlar de la vigència de Joan Fuster en la nostra societat. Entre d'altres coses, em quedaria ara amb la idea de la necessitat de traduir l'obra de Fuster, i en dos sentits diferents. Per un costat, si volem que el nostre intel·lectual més important del segle XX siga conegut i reconegut en altres cultures occidentals -i més-, ens cal fer un treball constant i de qualitat per fer accessibles les seues obres en anglés, francés, italià, alemany, etc. És un objectiu que cal no perdre de vista, com va assenyalar clarament Ramon Pinyol. Per un altre costat, i com va indicar Antoni Furió, hi ha una gran proporció de l'obra fusteriana escrita en castellà i caldrà traduir-la a la nostra llengua, si volem acomplir la voluntat expressada per Joan Fuster no sols en alguns dels seus escrits, sinó també per portar a termini una de les clàusules del seu testament.

I ara ve Giacomo Casanova -figura emblemàtica de la cultura italiana. Casanova, per la moda del seu temps en bona part d'Europa, va escriure les seues memòries en francés -Histoire de ma vie, porta per títol el seu escrit. I si no hagués estat perquè ja al XIX se'l va traduir en italià i se'l va fer córrer pel món com un producte made in Italy, ara mateix no sé si tindríem la mateixa imatge del venecià. En tornar a la llengua en què va estar pensat aquell escrit, l'esperit de Casanova va retornar a la seua originalitat. Joan Fuster va viure al segle XX i va haver de produir la major part de la seua obra durant la dictadura de Franco, un moment històric en què escriure en altres llengües diferents de la castellana era perseguit. Ho sabem de sobres. També, per tal de sobreviure en l'ofici de ser Joan Fuster, al nostre intel·lectual li va tocar escriure molt sovint en castellà. Tot i que el seu castellà és tan literari com el seu valencià, no ens ha de cabre cap dubte que Fuster, en escriure aquells textos en la llengua veïna, anava pensant-los en la seua llengua natural. Com passa sempre, quan escrivim en una llengua que no és la nostra.

Traduir -retraduir- Joan Fuster, ara, no pot ser cap pecat. Ni cap bajanada. Fuster -el Fuster en castellà-, en la seua llengua pròpia té més sentit. Com també ho tindran algun dia Timoneda, Lluís del Milà i d'altres. I com s'ha fet -encertadament- en algunes obres de Blasco Ibáñez.