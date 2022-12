Enguany hem fet pòdcasts!, responem quan ens pregunten quina novetat tenim per a Nadal. La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València o Valencià a la Dipu, com ens diem en les xarxes socials, hem rescatat tres peces clàssiques El viatge de Nadal, d’Enric Valor; Nadal intens i Aquells torrons de Nadal..., d’Ernest Martínez Ferrando i el text actual de Francesc Gisbert, L’home que volia tornar a ser xiquet, un deliciós homenatge al Betlem de Tirisiti, que hem publicat en format d’un àudio cada diumenge d’Advent. Les veus de Joan Borja, Anna Marí, Daniel Tormo i Marina Mulet respectivament donen vida als relats.

Sempre m’ha agradat la festa de Nadal: els rituals de preparació, els records en cada peça que desembolcalles. Resulta curiós que en l’època de l’any de més consumisme, allò que et conforta l’ànima i que et posa un tel als ulls puga ser un objecte mig trencat. És Nadal un temps propici a la reflexió, a la melancolia i l’enyor. L’alegria viu en les cases on hi ha menuts o la mort encara no s’ha fet massa present. Per això, el meu Nadal, com el de molts de vostés, més que melós és agredolç.

Segurament devem a l’herència àrab els torrons, els pastissets i les casques; els dolços, ensucradíssims i inevitables. El sabor dolç és el primari i ens dona felicitat de forma natural. El trobem en la fruita, especialment en la fruita seca, i en la mel; Ara bé, el sucre, la sacarosa, són altres calces i el procés per a obtindre’l de la canyamel era difícil i laboriós. Fins que al segle passat es va estendre l’obtenció del sucre estret de la remolatxa, un procés molt més senzill i barat, ha sigut un article quasi de luxe. Sorprén en el receptari medieval veure receptes de carn o de peix amb sucre entre els ingredients, en un esforç per elevar la dignitat del plat més que no el sabor.

L’agre, en canvi, és un sabor a què t’has d’acostumar. En pensar-ho només se t’ompli la boca d’aigua. És el reflex dels cítrics, un contrapunt necessari i saludable.

La miqueta de llima que realça el sabor, que neteja el paladar i deixa un perfum que ens retorna a un lloc segur i amable, com Nadal.