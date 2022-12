Fa anys, un col·lega que no era més tacany perquè no s’entrenava, però que en això de comprar loteria tenia la mà trencada, comprà dos dècims a un venedor ambulant mentre preníem cafè. Dies després exclamà exultant: sabia que tenia el sant de cara, Jesús, m’ha tocat la grossa, et convide a una mariscada, però que siga aviat perquè, passats uns dies, m’hauré fet a la idea que els diners són meus de sempre i em doldrà. L’anècdota val per tot un Tractat de Psicologia. Quan els diners plouen del cel no distingim entre gastar i malgastar; la grossa són diners en busca de gasto, un ingrés al compte corrent que, a no tardar, valorem com a fruit del treball o de l’estalvi. Vaja, que anàvem ja de mariscada o «se acabó la fiesta», que cantava Serrat.

He tret a passejar l’anècdota anterior perquè aquests dies prenadalencs estem vivint dues velles passions: el futbol i la loteria. Si el futbol és la nova religió d’aquest segle, la loteria també té molt de ritual religiós: qui en compra s’encomana a la sort amb la mateixa esperança de qui encén un ciri i demana un favor a la Marededéu o a qualsevol santet. «La loteria és l’opi de la misèria», dirà Balzac. Vincle entre religió i loteria que fou estudiat també per Gramsci i Marx (que al cel siguen). Veurem què ens depara el bombo de la sort el dia 22. Si som afortunats declararem especial eixe dia en el calendari personal. No apareix en vermell, però és festiu per a qui li toca la grossa. Si la sort que és femenina —la ‘grossa’ ací, el ‘gordo’ allà— toca a la porta tirarem la casa per la finestra. Si París valia una missa, la grossa bé val una festa; amb ressaca de collons de mico inclosa. Festa que no s’acaba fins que s’acaba, perquè qui paga mana. I això és tot, amics, que diria el conill Bugs Bunny. Mentrestant, com qui no té la vespra no té la festa, bevem, mengem i gaudim. Com va dir l’escriptor Miquel Pairolí, a l’hora del comiat, «carpe diem... beveu el vi, gaudiu la mel. Que la vida és breu i passa, i tot és ara i res».