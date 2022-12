L’expressió «Cultura de la violación» que usava la ministra d’Igualtat del Govern de la Nació, Irene Montero, no és una ocurrència seua, ni molt menys un expressió insultant, es tracta d’un concepte feminista i sociològic que començava a usar-se en els anys 70. «Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas», digué la ministra a diputats i diputades del PP.

Aquest terme, que utilitza la literatura feminista des de fa més de cinquanta anys, descriu la forma com la societat culpa les víctimes i normalitza la violència sexual. El concepte entén que ens enfrontem a un problema social i cultural que accepta com a «normals» comportaments i actituds que cosifiquen les víctimes, tractant-les com a objectes sexuals, i «trivialitza» les violacions.

Nombroses autores, des de Kate Millet l’any 1969 fins a Susan Griffin l’any 1971, han escrit sobre aquest terme i afirmen que la violació no solament és un acte motivat pel sexe, sinó també d’opressió, de control social i de poder polític; és un mecanisme primari de supremacia de l’home sobre la dona, diuen les autores; i Millet conclou que el domini sexual potser siga la ideologia més profundament arrelada en la nostra cultura perquè cristal·litza el concepte més elemental de poder. En realitat, del que estem parlant és de la ideologia del domini, del poder i de la subordinació.

Amb tot i això, i feta tota aquesta exposició teòrica, sembla que aquesta cultura de la dominació dels homes sobre les dones la tenim més a prop del que ens imaginem. A tall d’exemples més recents, a més de les massacres que continuen a l’Iran, al rebuf de les protestes per l’assassinat de Mahsa Amini; i, a més del silenci de la FIFA i Qatar sobre la possible execució del jugador de futbol Amir Nasr-Azadani per defensar els drets humans i les dones del seu país, l’Iran; ací, a casa nostra, a la caserna del Bruc a Barcelona, sembla que un sergent i un caporal de l’Exèrcit de Terra van proposar en un grup de whatsapp rifar una «dama de compañía»... «para pasar un rato» amb l’objectiu d’arreplegar diners per a finançar la festa del dia de la Immaculada Concepció, patrona de l’arma d’Infanteria. D’altra banda, i no molt lluny de casa nostra, Berlusconi s’estirava un poc més, i prometia un «bus de prostitutas» al seu equip de futbol si guanyaven a un club gran. I també sembla, segons les notícies, que la proposta va provocar rises i aplaudiments entre el públic.