Quan falten pocs dies perquè la gent comence les vacances de Nadal el món de la política, a l’olor del cava i el torrons, camina revolicat. Pedro Sánchez amb les seues preses per tenir aprovades una serie de disposicions abans de menjar-se el raïm la nit de Cap d’Any ha revoltat el galliner polític, especialment a la dreta extrema, l’extrema dreta i algun que altre dels barons socialistes, enyoradissos dels dies feliços amb el dúo González&Guerra al front de la socialdemocracia espanyola.

Encara no havien arribat a la política espanyola els revoltats fills de les places del 15-M i el poder es repartia entre dues forces: la socialdemocràcia i la dreta extrema, uns anys governaven els de un color i altres el poder, mitjan les urnes, anava a parar a l’altre costat de l’hemicicle. I, tret d’alguna «boutade» o eixida de tó d’alguna senyoria des de la trona dels discursos, tot era tranquilitat i bones formes.

Però un dia, a dreta i esquerra dels fins aleshores protagonistes, aparegueren noves formacions polítiques empenyent a PSOE i PP a canviar la seua forma de fer política. Els socialdemocrates van tindre que governar en coalició amb Podemos, i gràcias als vots dels independentistes bascos i catalans, mentre els «populars», la dreta extrema, allà on els ha fet falta, no han dubtat en aliar-se amb un partit d’extrema dreta, mentre C’s, ja amortitzat, ha estat abandonat pels seus votants, pels seus creadors i pels que l’han estat recolzant fins ara.

I un nou subjecte polític apareix en escena: Catalunya, i amb el problema català també apareix la Cùpula Judicial a qui Mariano Rajoy els traslada el problema, que, d’aquesta manera passa de ser un problema polític a ser una solución judicial per a l’Estat.

Els togats del Consell General del Poder Judicial fa quatre anys que havien d’haver-se renovat. Amb una majoria com l’actual, afí a la dreta extrema i l’extrema dreta, ningú vol ser remogut del seu lloc de treball, el Partit Popular no atén les cridades del PSOE i els organismes europeus per nombrar nous magistrats per ocupar els càrrecs que des de fa quatre anys estan «okupats». Fa uns mesos Carlos Lesmes, fins aleshores president del CGPJ, va dimitir pensant que amb la seua marxa es solucionaria el problema i PP i PSOE es posarien d’acord per renovar la cúpula dels jutges, però la seua marxa no va servir de res.

El PP, obstinat en mantenir la seua postura, continua sense voler arribar a acords per substituir els magistrats, una obstinació que, per mi, és una mena de defensa davant els casos que afecten al PP i alguns dels seus militants i directius, sempre és bo tenir coneguts entre els que t’han de jutjar. Ja ho deia Fernández Díaz quan era ministro, «esto la Fiscalia te lo afina».

Pedro Sánchez ha volgut solucionar aquesta anomalia al món de la Justicia variant la majoria necessària per poder canviar els jutges de la cúpula. I el PP, ja es un costum en ell, el que no guanya a les urnes intenta guanyar-lo via judicial presentant un recurs d’inconstitucionalitat davant el TC sol·licitant que no es celebre el ple del Congrés que ha aprovat aquesta llei.

El PP ha apunyalat, metafòricament, a Montesquieu amb el seu desig que siga el poder judicial el que mane i ocupe el llocs dels altres dos poders: legislatiu i executiu. És molt perillós per una democràcia plena la insistent judicialització de la política i la conseqüent politització de la justicia.

El que ara molts es miren com una situació inèdita e incorrecta a Catalunya no estranya. Algunos tenían que «haber puesto sus barbas a remojar cuando vieron rapar las del vecino», però, tal vegada, prepotents van pensar que mai anirien a per ells. Un greu error.