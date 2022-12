Echen el freno ya

Echa el freno, Madaleno. Ni idea de quién era el tal Madaleno, pero la frase hacía furor cuando era moderno el Bitter Kas (sí, hace mucho). Una serie actual sobre un cuarentón en crisis me la ha recordado estos días. Echa el freno le ha dicho el Constitucional al Gobierno y al Congreso. Echa el freno se debería haber dicho a sí mismo el tribunal antes de actuar de forma tan acelerada y echa el freno se debería decir de una vez por todas esta sociedad cada vez más partida por la mitad. «Con este PSOE, nada», dijo Núñez Feijóo hace poco. «No se puede llegar a acuerdos con el PP», advertía ayer Pablo Echenique. Son los mensajes de la antipolítica, porque siempre debería haber espacio para el acercamiento. Echen el freno pronto.

Pones la radio y encuentras mundos paralelos si cambias de emisora. Sánchez es un felón que maniobra para perpetuarse en el poder o está salvando la democracia ante el golpe encubierto de la derecha. Frenen, por favor. Frenen ya.

De entrada, deberíamos estar felices por que un tribunal de garantías guarde a los ciudadanos de decisiones que pueden afectar a las libertades políticas, pero la visión feliz se inunda de dudas cuando se observa un órgano partidizado, donde nadie se salió de lo que dictaba su procedencia ideológica, la decisión se aprobó por un voto de diferencia y el fondo de lo que se dilucidaba afecta directamente a la vigencia de su composición. Bastante como para echar el freno.

Sin más valor del que ni es jurista ni politólogo y solo intenta observar el paisaje cívico con un mínimo de sentido común, algunas cuestiones me quedan claras: una, entre órganos donde operan mayorías, me parece de más valor el criterio del que ha sido elegido por los votos de la ciudadanía y no el de aquel que está caducado y responde a una realidad social anterior; otra, que no son buenas las reformas penales vía exprés, fuera de los procedimientos ordinarios; otra, que prefiero las mayorías cualificadas, por tres quintos o dos tercios, frente a las decisiones por la mínima, porque representan el valor del diálogo frente al enfrentamiento (¿con qué rigor se van a exigir si no después a Cataluña las mayorías reforzadas?); y finalmente, que el pronunciamiento del Constitucional alimenta el clima irrespirable que amenaza la convivencia. Lo dicho: echen el freno. Todos.

Decir ‘todos’ no es ser equidistante. Cuando una minoría social (a tenor de lo expresado en las urnas) impone su criterio en una cuestión además de la que es parte y la posibilidad de desbloqueo que ofrece es aceptar su solución lo que tenemos delante es una derecha que considera que el Estado es su patrimonio (nacional). Pero quienes ahora detentan el poder ejecutivo y legislativo deberían proceder con más atención a las formas, porque ahí está Bruselas para recordar la prudencia en reformas de calado, como son las que afectan a la justicia. Así que sí, echen el freno, por favor, y bajen la temperatura de esta caldera.