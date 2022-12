El 10 de desembre va faltar un dels filòlegs més actius i diligents del nostre àmbit cultural: Llorenç Soldevila Balart (1950-2022), membre de la Societat Verdaguer i professor de la Universitat de Vic. Creador de nombroses rutes literàries, fou l’artífex d’una esplèndida i monumental Geografia literària que consta de 12 volums i troba el seu complement en el portal web Endrets, que geolocalitza vora 9.500 textos de més de 1.100 autors/es. I era un excel·lent coneixedor del territori valencià, que havia visitat en repetides ocasions, sempre a la recerca de les empremtes dels nostres clàssics: Ausiàs March, Jaume Roig, Isabel de Villena... i també, Enric Valor, Vicent Andrés Estellés i Teodor Llorente. No debades, sobre aquest darrer escriptor, demostrava una competència i sensibilitat ben difícils de trobar a casa nostra.

Al respecte, en febrer de 2019 publicà –a El 9 Magazín– un reportatge periodístic titulat «Teodor Llorente, l’horta horaciana» en què afirmava que «l’obra del poeta destil·la amor cap a la terra valenciana». I, en referència a l’hort llorentí de Museros, que «actua com si fos un autèntic marc virgilià. És l’indiscutible Locus amoenus del poeta i de la vida familiar». Pel que fa a la vinculació entre Llorente i Jacint Verdaguer, el gran referent de la literatura catalana vuitcentista, subratllava que «ben aviat connectaren i s’establí entre ells una amistat i un reconeixement que perdurà al llarg dels anys».

D’una altra banda, i a propòsit de la darrera casa on visqué Llorente –que, ubicada en el solar que ocupava l’antic convent de Trinitaris, mesos enrere fou posada a la venda–, Soldevila escrigué: «Allí, sembla que no hi hagi passat el temps. Els besnets conserven amb estima els espais on, en qualsevol moment, pot aparèixer la figura del poeta, a la sala amb el terra amb les inicials familiars, al despatx... Quadres, mobles, espais... traspuen l’alè vital de Llorente». Per cert, alguna institució pública s’ha interessat per la sort de l’immoble...?

Sempre recordarem Llorenç Soldevila com un guia literari atent, audaç, divertit i generós que sentia un pregon amor per tot el que ens caracteritza com a valencians. Un magister vitae a qui mai no agrairem prou que ens ensenyara a llegir el territori: a contemplar, amb ulls d’estima i de respecte, els espais que serven les petjades de la nostra tradició lingüística i literària.