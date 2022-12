Al yo burgués que me habita le pirra el dulce navideño. Consume el más selecto, nada de hacendado, pues, si caes en la trampa capitalista, mejor hacerlo a lo grande. Mis amigos Jose y Nati, propietarios de la Jijonenca de Cullera, me regalaron el otro día una selección de auténticas delicias de turrón de Jijona, polvorones y otras dulzuras que uno agradece porque, si algo merece la pena entregar al prójimo, es el producto artesanal.

Nunca he comprado dulces de Navidad en un supermercado. Me sonrojaría confesar algo así. Es un privilegio, lo sé, fundamentado en el privilegio de la amistad.

Soy un pobre obrero de la educación mimado por amistades generosas, sencillas, atentas. Eso no resta un ápice de compromiso a mi conciencia de clase, consciente de sus privilegios y de la necesidad de universalizar o repartir la producción navideña entre la clase obrera. Entiendo por producción el gas, la paga extra, el aguinaldo, juguetes, turrones, langostinos, cotillones y toda la parafernalia propia de la melosa época que despide el año.

Propondría abolir la Navidad, aunque, antes, prefiero abolir el capitalismo. Así que pidamos al menos unos días en los que podamos disfrutarla independientemente de nuestra clase social. El precariado tiene derecho a su ración de cigalas y champán.

Estas fiestas la gente sacrifica el marisco por el pollo, según informaba el domingo Levante-EMV. El bolsillo no da para tanto. Ahí radica el problema. A falta de parné buscamos una salida digna aunque sea engañosa. Como los nuestros son tiempos de «identidad sentida» podría aducirse que las alitas de pollo ingeridas se «sentían camarones», si bien esto convence a los posmodernos pero no a materialistas filosóficos como un servidor. «Un pollo no es una oreja marina, que no te engañen», diría uno a sabiendas de que este tipo de evidencias científicas pueden convertirse en un delito de odio por ofender a los pollos de identidad sentida crustácea.

Disquisiciones transgeneristas aparte, sabemos que la clase obrera disimula su condición vital precaria y edulcora la realidad mediante sucedáneos de polvorones, turrones y licores varios. Celebra, por decirlo así, una Navidad a granel. Alguna gente sacará pecho para destacar el valor de la familia reunida, compartir una mesa en sí independientemente de los manjares, la celebración como liturgia de hermandad y amor incondicional entre unas y otros. No deja de ser curioso que quienes defienden este boato parroquial suelen ser familias acomodadas, indiferentes al frío, la miseria y la precariedad de su vecino.

El otro día un alumno me dijo que apenas encendían la calefacción de su casa porque el gas había subido mucho. Parece un adolescente «normal», de esos que el sábado hace botellón, usa móvil y estudia Bachillerato en un instituto público. Tan normal como el turrón, los rituales navideños, los deseos de bondad y la fiesta de Año Nuevo.

La precariedad ya no se denuncia, se sufre. La miseria no se combate, se disimula. La desigualdad no se lucha, se interioriza. Las luces de neón ocultan que somos podredumbre, miseria existencial, pesebre emocional. Cuando el turrón deviene una droga de diseño el mañana se convierte en una distopía. Con pollo o con cigalas, con turrón hacendado o gourmet, felices fiestas.