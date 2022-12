“En castellano, por favor”, va interpel·lar/exigir a Vicent Mompó, president provincial del Partit Popular, una assistent al míting del PP fa uns quants dies en Fira València. El també alcalde de Gavarda va començar la seua intervenció en valencià, la seua i pròpia llengua dels valencians, però va ser interromput per una concurrent per a que discursara en castellà, conculcant el dret d’un valencianoparlant a parlar en la seua/nostra llengua. Mompó, amb molta més classe que la interpel·ladora, digué “Esto del bilingüismo cordial tenemos que trabajarlo un poco todavía”, amb l’assentiment notori d’Alberto Núñez Feijóo, president del PP espanyol, present en l’acte. I continuà el seu discurs alternant el castellà i el valencià. La persona molesta per sentir valencià en un acte del PP, estaria contínuament irritada interpel·lant a Feijóo en Galícia per intervindré contínuament en gallec en els actes públics. Esta hauria de saber que Fraga, quan era president de la Xunta de Galícia, tenia disposat que els càrrecs públics del govern gallec feren les intervencions públiques en gallec.

A mi, en un míting del Partit Comuniste en Montcada, en la campanya electoral de les generals de 1977, les primeres de la democràcia, per cert, no és que em demanaren que intervinguera en castellà, sinó que un grup de 20 o 25 persones m’aücaren per fer-ho en valencià. D’allò fa 45 anys, i els actes públics en valencià, no s’havien generalitzat, excepte en determinats àmbits, però que en 2022, en València, algú ìntente impedir intervencions en la llengua pròpia dels valencians, a més ridícul, atempta contra el dret a expressar-se en valencià. Encara que hem avançat molt en l’ús públic del nostre idioma, de quan en quan s’hi produïxen menyspreus i discriminacions, com en este cas, el del metge que es nega atendre en esta parla, la taquillera que no ven bitllets de tren si no se li demanen en castellà, etc.

Encara que eixes discriminacions són una qüestió social, i no tant de lleis, ajudaria a la “cordialitat” de les “llengües espanyoles”, com diu la Constitució, i al respecte als idiomes perifèrics, que hi haguera un canvi constitucional o una llei de convivència de llengües que disposara que, de la mateixa manera que la Carta Magna espanyola prescriu que “Tots els espanyols tenen el deure de conéixer el castellà”, també es considere i establisca que les altres llengües espanyoles, entre elles el valencià, siguen també oficials en l’Administració General de l’Estat. I que conéixer eixes llengües és un dret i també un deure dels residents en territoris que posseïxen llengua pròpia, a més del castellà, i especialment dels empleats públics. No s’ha d’obligar a ningú parlar en valencià, si no vol, però sí que l’entenga en la Comunitat Valenciana. I que ací ningun resident ens impedisca expressar-nos en esta llengua. Amb un canvi aixina, les “altres llengües espanyoles” serien més reconegudes i respectades. I que si algun empleat públic en diu: “Hábleme en espanyol, estamos en España”, li pugam dir: “Precisament perquè estem en esta part d’Espanya, li parle en esta llengua, també espanyola”.