Pocs dies abans de bufar les 79 espelmes del seu aniversari Joan Manuel Serrat ha tornat a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona, no una sino tres vegades, amb un públic on la majoria ha tingut al llarg de la seva vida les cançons del ‘Nano’ per banda sonora. Aquell jovenet amb una guitarra al que Salvador Escamilla des del programa Radioscope de Ràdio Barcelona va empènyer pel camí de la música i els versos fets cançó, ara ja pentina canes, i després de recórrer viles i ciutats aquí, i més enllà de l’Atlàntic, on la gent el considera un dels seus, ha decidit retirar-se dels escenaris amb una gira que va començar el mes d’abril a Nova York i que acaba aquest final de desembre a Barcelona, a Montjuïc, prop d’aquell carrer estret i brut que fa olor de gent i té els balcons plens de roba estesa.

Pel gener de 1968 el nom de Joan Manuel Serrat comença a sonar més enllà de Catalunya. Per la televisió, encara en blanc i negre, apareix la imatge d’un jove, prim, amb patilles i una piga al rostre que abraçat a una guitarra, cantava cançons en català mentre ens deia que «el camí fa pujada i me’n vaig a peu». Era el cantant triat per TVE per representar-la al festival d’Eurovisió, però mai va anar a Londres defenent el pavelló espanyol. El 25 de març s’anuncia que vol cantar en català, Serrat fa una carta oberta a l’opinió pública espanyola on diu «Sóc, i continue siguent català, i en aquesta llengua m’he he expressat per cantar durant quatre anys». Les acusacions de «antiespanyol» no van a tardar en arribar, a Catalunya des de La Solidaridad, órgan oficial del Movimiento, es va iniciar una campanya amb l’eslogan «Serrat dice ‘no’ a España», on, aquells periodistes al servei de la dictadura, van arribar a escriure «hoy ¿de qué pueden quejarse en Catalunya? Se escriben libros en catalán, se bailan sus sardanas y sus coblas y grupos folklóricos lanzan al aire su música y sus danzas», catalanets folklòrics si, reivindicatius no, els hi sona la cançó? els seus discos es van vetar, el mateix que les seues actuacions. Com veuen el «problema» català ja existia en temps de dictadura. Serrat tornaria a tindre problemes amb les autoritats espanyoles en el 70 amb motiu de la tancada d’intel·lectuals contra el «judici de Burgos» i quan, des de Mèxic, va denunciar els darrers afusellaments del franquisme, denúncia per la que va tindre que estar 11 mesos exiliats al país azteca.

Però Serrat ha continuat cantant, escrivint les seues cançons i posant solfa a les paraules d’altres com Machado, Miguel Hernández, Benedetti, o Salvat-Papasseit entre altres. Ell, amb els seus discos dedicats als poetes ha fet molt més que els programes del Ministeri d’Educació dels meus temps que ens van amagar les paraules i l’existencia d’aquest poetes. Les seues cançons ja formen part de la banda musical de la vida de molts de nosaltres. De tant en tant recorde una Amparin o una Julieta dels meus quinze anys i «sovint m’arriba una cançó./Velles notes,vells acords,/velles paraules d’amor». I es que les cançons del ‘noi del Poble Sec’ ens parlen de coses tan quotidianes com l’amor dels quinze anys, o la tieta fadrinota que, per Nadal, ens donava vint durets per guardar a la guardiola.I ara, quan ja fa molts anys que tenim vint anys i els cabells blancs, també tenim una cançó de Serrat «I s’agafen de les mans/els vells amants/ I es pregunten ‘Estás bé?/ Avui no et fa mal res?’».

Serrat deixa els escenaris, però sempre ens quedaran les seues cançons. i jo, esgotat l’espai i com que el camí fa pujada me’n vaig a peu.