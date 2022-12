Del cavaller valencià Francesc March no sabem massa. Només que va va ocupar càrrecs locals. Segons Pere M. Orts i Bosch, era descendent de l’insigne poeta Ausiàs March, encara que no ho sabem amb certesa. En qualsevol cas, Francesc March va ser algú amb molt de poder a la ciutat i, segons l’historiador James Casey, va ser un gran polític. Durant el període en què va ser el regent del Llibre de memòries, trobem un major interés en els afers de la monarquia i, també, en la defensa de la conservació de diferents privilegis del protocol de la corporació municipal valenciana. Gran defensor dels Furs, en anar a Madrid a donar el condol per la mort de Felip I de la Corona d’Aragó al seu fill, no va consentir en fer aquella ambaixada en castellà i així, va narrar orgullosament que tot el seu parlament al nou monarca va ser en valencià, que és com manava la tradició.

Però a banda d’això, en la part que va escriure del Llibre de memòries trobem una notícia ben curiosa: «A 15 del mes de abril de l’any 1576 fas memòria, atés que hi ha y ha agut diverses opinions, si és axí que hi aja animals que es dihuen drachs, ço és, de la manera que acostumen pintar-los als peus de sent Jordi y de senta Margalida. E la major part són de parer que no hi à agut may en lo món tals animals. Per ço fas memòria hui, dit dia, he vist y he tingut en mon poder, per alguns dies, un animal de la figura de súper mencionada, lo qual se trobà de molts anys recondit en la recambra de l’excel·lentíssimo senyor don Alfonso de Aragó, duch de Segorb. Era de la granària de un colom chich, ab lo coll y coha molt llarchs, ab nuhus eo juntes de molt evidents en aquells, ab lo cap de serpent y orelles, ab ses dents y dos colmellos y dos quexals a la part superior, ab lo bech de os en la dita part alta y a la part baxa algunes dents y dos colmellos y quexals. Tenia ales, segons se acostumen a pintar, les quals eren com a pergamí, ab unes vares de tant en tant, y entre les dites vares unes son verdes; y de la rael de cada ala li exien uns peus chichs molt verts, ab quatre dits en cada peu, ab ses ungles. Y tot ell cubert de una pell com de serpent. Era molt ben proporcionat y dins lo cos se mostrava la espina ab moltes costelles. Y per ser cosa tan rara, me à paregut fer-ne memòria in futurum.» Es tractava, de fet, d’un draco volans, una mena de fardatxo que planeja amb les membranes que té entre les seues potes i que degué sorprendre a Francesc March.