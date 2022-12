Mi mayoría social

S oy, supongo, uno más de esa mayoría social que tanto importa últimamente en los discursos políticos. Uno de los que no puede escaparse de pagar impuestos, necesita los servicios públicos y supera como puede y sin un mal gesto estos días de felicidad obligada. Uno de los que juega a la lotería poco y con escasa fe, más por misericordia con quien ofrece la papeleta que por esperar que la vida le cambie. También influye que la cuota de la fortuna ya pasó por mi vida. No me hizo millonario pero un pellizco dejó. Cuento con que la suerte mirará ahora a otros que lo necesitan más. Confieso que no merezco que me toque la lotería, por mi falta de fe y porque la vida me ha dado ya como para no andar deseando otros bienes. He podido disfrutar de una familia con la que no contaba cuando sabes que lo tuyo no es la convivencia en sociedad, de un trabajo con el que aún puedo disfrutar a pesar de dificultades y continuas transformaciones y de una existencia que, comparada con la de otros muchos, solo puedo calificar de cómoda. Con sus días oscuros y sus desgracias sobrevenidas, pero nada que no esté en la hoja que nadie firma al llegar. Pasado el medio siglo, el humor seguro que se ha ennegrecido, pero sigo conservando la reserva suficiente para labrar los días con gratitud. Ya digo, uno más de la mayoría social.

Soy uno de esos que nunca ha ido bien provisto de espíritu navideño, que nunca ha terminado de entender por qué festejar por imperativo de calendario, pero que ya no se resiste, que hace tiempo que se dejó ganar. Hubo un tiempo en que probé a encerrarme lejos de jaranas y con solo un buen libro al lado para demostrar que la de hoy es una noche normal, pero confieso que ni el libro era siempre bueno ni mi misantropía lo bastante firme como para resistir en el bando de los rebeldes. Incluso he de confesar que le he tomado el gusto a regalar.

Ya digo, supongo que soy uno más de esa mayoría social de la que últimamente se habla mucho en los papeles y en los parlamentos. Una mayoría social que sirve de argumento para pactar con los ideológicamente alejados, algo que en teoría debería ser motivo de celebración si de verdad nos creemos el valor del consenso, pero que confieso que soy el primero que no siempre he entendido. Soy de los que he ayudado a retratar los desencuentros y las tensiones entre los socios, y no sé si siempre con tino. No es que no existan las fricciones, que están a flor de piel. Pero creo que al final se trata de falta de hábito a unas nuevas formas en esta política multipartidista, que habrá que ver si perdura. Madurez democrática es una política de geometrías cambiantes, donde es posible apoyarse en el adversario ideológico sin romper grandes acuerdos. Es lo que se lleva viendo las últimas semanas en las Corts Valencianes, con los socialistas aprobando algunas medidas con el apoyo de la derecha. Serán posiblemente acuerdos por la coyuntura preelectoral, pasajeros, pero me parece que no ayuda socialmente engrandecer un clima de guerra y conflicto interno. La mayoría social es esto, entenderse con el otro si se puede en busca de una clase media que pierde protagonismo histórico. Pero la mayoría social es también no olvidar que las urnas dijeron que esta se inclina hacia la izquierda y, por tanto, se puede gobernar no estando de acuerdo en todo con los socios de izquierda, pero no se puede gobernar en permanente colisión interna.

No sé qué opina la mayoría social de la corrupción a estas alturas de sumarios acumulados que nos hemos ido tirando a la cara, pero diría que la política es hoy una actividad presuntamente delictiva. Lo diría a tenor de los ojos de quienes te preguntan por la última remesa del caso Azud. Refleja que en algún momento alguien en la entonces oposición (años 2007 y adyacentes) pensó que solo se podía competir haciendo lo mismo que los que tenían el poder: amamantando las campañas electorales con dinero de adjudicatarias dispuestas a todo. Todos a la cárcel. Todos pillados. Es lo que queda. Es injusto, porque creo que estamos enfangándonos en unas prácticas que son pasado, pero creo que es lo que quedará en los libros de historia como reflejo de un tiempo vil, aunque «la historia, toda la historia, no haya sido así» (Joan Genovés). Será también un fracaso de los que nos toca ser testigos de los hechos. O simplemente será el reflejo de la opinión de la venerada mayoría social, la que esta noche cantará, se abrazará, mentirá, se acordará de que no estamos todos y se olvidará de historias políticas. Que ustedes, mayoría, la disfruten.