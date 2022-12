Quin morro i quina barra que tenen els del PP, que és com dir, quin desvergonyiment i quina caradura i insolència, tractant de boicotejar el govern de Pedro Sanchez, a qui neguen legitimitat. Ara intenten crear una crisi, a base de retòrcer la justícia i els seus òrgans de govern. Estan tan frustrats i enrabiats des que Rajoi perdé la moció de censura i el poder (que ells creuen de la seua propietat), que malgrat que no tenen suficients diputats al Congrés i no poden evitar que s’aproven lleis que no convenen als seus interessos, es dediquen a maniobrar perquè la feina bruta la facen altres, per exemple els jutges, contravenint la mateixa Constitució. No vaig a tornar a explicar com s’ho fan, perquè els mitjans no controlats pel PP ja ho han fet, però faré alguna reflexió.

Primer, que les maniobres obscurantistes del PP són tan evidents, com el nivell de la moral d’aquesta gent clarament franquista, que és la immoralitat. I com estan tan emmerdats en la seua pròpia immundícia, en lloc de fer net en sa casa juguen a maniobrar i emmerdar-ho tot. Però, com són curts d’enteniment, no calibren bé els seus actes i adopten posicions clarament anticonstitucionals; per entendre’ns: fan com Trump. Però, com necessiten que els isquen bé les maniobres, per això han de recórrer a la mentida, que és l’ADN del partit, i han d’emular els mateixos Aznar i Rajoi, que són mentiders experimentats. Segon, crec que tot el que fan els del PP acabarà molt malament per a ells, perquè no aconseguiran convèncer més gent de la que ja tenen i perquè tornaran a fer curt en les properes eleccions, ja que sumats als fanàtics voxistes i la pobra gent que queda de ciutadans, no els donarà per a superar els vots dels socialistes i els seus aliats. Finalment, la maniobra dels jutges no reeixirà i qui més profit en traurà serà Pedro Sanchez que molts politòlegs creuen que nasqué amb una flor al cul i m’ho crec.

Com abans de fer-se el pacte de govern actual, jo ja el preveia, ara augure que Feijóo no arribarà a la Moncloa perquè el pacte de progrés es reeditarà. I això serà el millor per Espanya i per als progressistes i independentistes, i tots traurem profit. Dessitge bons Nadals a la gent de bona voluntat (com els populars no en tenen, a ells, no).