Civera, Rías Gallegas y Los Tres Mares

La otra noche me subí a un taxi, y nada más decir el destino, con el coche en marcha, me dijo que no aceptaba tarjeta, solo en efectivo. Es obligatorio, pero como era muy tarde y no quería discutir, le dije que parará, que me bajaba. Desde antes de la pandemia solo llevo dinero plástico, por comodidad, porque en los bolsillos verticales de los pantalones tengo tendencia a descuidar monedas, llaves, gafas y hasta móviles (celulares, en argentino). Además, evita las propinas -nunca me han dado una por escribir más y mejor-, y también la contabilidad en afroamericano. Pero el suceso del taxi en metálico y la tertulia de Juanma Doménech me llevan a hablar del ocaso de las marisquerías. En la radio salió a colación el nombre del famoso exconcejal popular Vicente Martínez Marco, conocido como ‘Martínez Marisco’ por su conocida afición a los crustáceos a cuenta del erario municipal. Y es que hubo una época donde las marisquerías, las primeras en tener reservados, era el lugar adecuado para hacer periodismo de investigación. Lo que el restaurante italiano John’s de Nueva Jersey era para los Soprano, las marisquerías de València vivieron su máximo esplendor con la llegada de Zaplana a la capital del reino.

Orquesta de moluscos. A mediados de los noventa del siglo pasado, Rías Gallegas era la mejor. En el coqueto local de Cirilo Amorós en sus reservados se juntaba lo mejor de cada casa. Fue allí donde una vez nos convocó Vicente Sanz para hacernos una propuesta deshonesta, lo cuenta a medias Francesc Arabí en Los tentáculos del truhan, su último libro. Los productos que exhibía las peceras de aquel restaurante eran una auténtica prolongación del mar gallego. En eso no tenía nada que envidiar Marisquería Civera, tanto la antigua de la calle Lleida como la todavía en activo de Mosén Femades. Cada una estaba regentada por un hermano, la de Morvedre era más popular, mientras que la del centro la clientela eran notarios, jueces, abogados y empresarios. Sin embargo, la más auténtica, en todos los sentidos, era Los Tres Mares, en Peris i Valero. Era la favorita del concejal Martínez y sus mesas estaban repletas de la mayor diversidad urbana entre semana, y con un público más familiar los sábados y festivos. En aquella época las mayores celebraciones eran en una marisquería. De hecho, siempre se decía que si tocaba la lotería el primer gasto era entre orquestas sinfónicas de moluscos. Por barrios. Tras el trío de ases, estaba Casa Ramón en la calle Borrull, que sigue abierta tras un cambio de dueño y de menú, un clásico del emergente Botànic. También Santa Cruz, al principio de la calle Cuenca, donde se sigue comiendo muy bien. El Cabanyal también era, y es, una buena zona de mariscos. La Lonja del Pescado, en Eugènia Viñes sigue con la clientela de siempre a la que ha sumado mucho turista. El Restaurante Islas Canarias, en la calle que le da nombre, sigue siendo uno de los mejores. Igual que Barbados en Patraix, el mítico Aragón 58, y el emergente Racó de l’Arnau en Corts Valencianes. Seguro que falta alguno más, pero ninguno llena el inmenso hueco que dejaron Rías Gallegas y Los Tres Mares. Capital mundial del marisco Si hay una ciudad en la que el marisco es el rey, es València. Una ciudad pirotécnica también para comer los frutos del mar. Aunque siempre se relaciona los moluscos con el mar gallego, la gamba de Dénia o el Langostino de Vinaròs han entrado en la alta cocina. Y aunque ahora no hay distancias y en pocas horas puede llegar pescado del norte, el Mercat Central sigue siendo en el lugar de peregrinación para adquirir marisco fresco, y también el Mercat del Cabanyal, como saben los entendidos, sobre todo para los productos de temporada. Se habla poco de ese mercado, siempre a la sombra del Central, pero quién lo prueba, repite como cantaba El Tití, un vecino del barrio, y donde de vez en cuando todavía va a comprar Rosita Amores, nuestra particular Ava Gardner, a la que la hacemos poco caso.