La gran batalla judicial

Ruego, queridos lectores, que no hagan el mínimo esfuerzo por comprender los intríngulis legales de la batalla que han emprendido los llamados conservadores y progresistas a cuenta del control de los máximos órganos judiciales del país. Ni caigan en la tentación de dar o quitar razones. El conflicto es más sencillo de explicar. Los dos grandes partidos españoles, representantes mayoritarios de la derecha y la izquierda, aunque ambos se reclaman de centro, se han enconado y no están dispuestos a ceder en nada. A cada movimiento de uno, responde el otro con una vía de escape con fundamento aparentemente legal. Un juego que los políticos cargan con inflamadas retóricas, carne de cañón para los medios, afines y sinfines. El país, perplejo; la convivencia, dañada.

En realidad, hemos llegado al punto de máximo desgaste de la Constitución del 78, aquella, sí, que votaron más significativamente los catalanes de entre todos los españoles, esperanzados ante la restitución de un gobierno propio como el que tuvieron antes de la guerra: la participación rozó el 70%, y el sí supero el 90% en el Principado. Y no es que ese agotamiento de nuestra carta magna signifique que haya de involucionar en aspectos como el de las autonomías, tal como reclaman de forma contradictoria las huestes de Vox al mismo tiempo que reclaman entrar en las poltronas de los gobiernos regionales. Ni que se deba ampliar su espectro de libertades porque se quedara corta, fruto de una reforma sin ruptura bajo la vigilancia de los poderes reaccionarios del Estado como pontifican los falsos historiadores de Podemos.

La crisis constitucional del país la provoca el paso del tiempo y la esclerosis de muchos de sus procedimientos. La sociedad es dinámica y la Constitución, en cambio, permanece estable. Tampoco puede prever todos los supuestos, cada vez más intrincados, habida cuenta de la capacidad para malearla que demuestran tanto jueces como políticos, la mayor parte de ellos juristas, profesionales en definitiva de la ley, de su praxis y también de su metafísica.

Convendrán conmigo en lo paradójico que resulta que las normas destinadas a regular el funcionamiento de los altos tribunales, del Constitucional al Supremo, no hayan previsto cómo impedir el bloqueo de los mismos. De igual modo, parece absurdo que la jurisprudencia no sea transparente a la hora de permitir o no las formas de aprobación parlamentaria de cambios legislativos sustanciales. Ejemplos palmarios ambos de que el consenso del 78 y su posterior desarrollo no alcanzó a todo, y que la funcionalidad de sus principios ha sido rebasada con creces por subsecuentes interpretaciones político-judiciales.

Hablamos de la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo de las modificaciones legales en los delitos de sedición y malversación. Y yéndonos hacia atrás en el tiempo, también de las autoproclamaciones soberanas, las propuestas de referéndum, las inhabilitaciones políticas, el reparto de los fondos económicos, los mecanismos de equilibrio en las inversiones públicas y hasta de la línea sucesoria femenina en la monarquía… De tal suerte que la futura reina podría quedarse en infanta de dar a luz doña Leticia un varón, del mismo modo constitucional por el que un sedicioso confeso y huido como Carles Puigdemont no pierde sus derechos políticos y se presenta a las elecciones europeas para liarla.

Más allá de estas incongruencias que serían fácilmente solubles, el problema de fondo no es otro que la ruptura del espíritu constitucional, aquel que invoca a las partes diferentes a negociar un consenso para la convivencia y así garantizar un futuro estable que favorezca el desarrollo del país. Ese espíritu que deberían encarnar el PP de centroderecha y el PSOE de centroizquierda se ha quebrado y hoy parece inviable. Comunicadores y, sobre todo, asesores agitan la idea del conflicto como norte para el éxito electoral. Lo vemos en Miguel Ángel Rodríguez agitando los discursos agresivos de Díaz Ayuso, lo leímos en Iván Redondo, impulsor ahora de Yolanda Díaz desde las páginas moderadas de La Vanguardia, cuando escribió que un pacto socialista con el PP hubiera significado la derrota más profunda para el PSOE.

Así pues, mientras la mayoría de los españoles nos situamos en la parte central del abanico entre los extremos, a la derecha y la izquierda (más del 70% de los electores), son los rasputines de la politíca como nos mostró Dominic Cummings con la campaña del Brexit, los que alientan el radicalismo para visibilizar posiciones, aclarar perfiles y, principalmente, para provocar en el rival reacciones impopulares. La mercadotecnia es la que está erosionando la democracia, el telediscurso de aires mitineros. Aunque, tal vez, siempre ha sido así y en todas partes cuecen las mismas habas y no siempre vence el sentido común. Reformas moderadas y modernizadoras como las de Kerensky en Rusia, Ebert en la Alemania de Weimar o Azaña en la España pequeñoburguesa y menestral que trajo la República, fueron rebasadas por el extremismo ideológico durante el primer tercio del siglo XX, hace unos cien años.

Un grupo de conocidos, políticos también pero mayormente profesionales, me anuncian su intención de difundir un documento de amplia difusión para solicitar un Gobierno de consenso entre PP y PSOE con el objeto de impulsar los cambios constitucionales que la España de hoy necesita y garanticen al menos otra media centuria de estabilidad política. Hace tiempo, al menos desde la aceleración de la crisis catalana, que la democracia española necesita de ese asentamiento. O eso o el camino del exilio –exterior o interior–, según otra de las tradiciones imperecederas de éste, nuestro país.