Esta columneta fa dos dilluns versava sobre paraules que es podien aplicar a Qatar i a l’organització del Mundial de Futbol en eixe país. També sobre algunes veus pròpies del futbol que no eren normatives fa uns pocs anys i que ara sí que ho són per haver-les inclòs l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en els seus documents normatius. Les paraules «corrupció», «suborn», «explotació laboral», «semiesclavisme» i alguna altra, figuraven en el llistat de paraules que denominen accions i fets negatius i, fins i tot, delictius.

Com que el suborn, principalment, i també la corrupció es realitzen amb l’acció del verb ‘pagar’, jo haguera afegit a eixa llista el substantiu «pago», que és com denominem, majoritàriament, en moltes zones de la parla valenciana eixa acció, però com que la normativa, per ara, no l’admet, no la vaig afegir a l’esmentada relació. La norma prescriu només la forma «pagament», com a ‘acció de pagar’, perfectament entenedora i comunicativa, però la grafia «pago», usual en la parla valenciana, caldria despenalitzar-la i donar-li caràcter normatiu, amb el mateix sentir de ‘pagament’. En el Diccionari Català-Valencià-Balear trobem registrada la veu «pago», com a ‘pagament’, pels seus autors, mossén Alcover i Francesc de Borja Moll, que no devien ser secessionistes avant la lettre.

En el Corpus Informatitzat del Valencià trobem la paraula «pago» com a ‘pagament, retribució’, etc., documentada en escrits del segle XIV i de tots els posteriors. I l’han usada, en eixe sentit, Josep Esplugues, Bernat i Baldoví, Teodor Llorente, Constantí Llombart, Joaquim Martí Gadea, Faust Hernández, Martí Domínuez i Barberà, Joan Fuster, Joan Francesc Mira i altres. Un «pago» també és ‘au gran, tito reial’.

I de la parentela del verb «pagar», tenim el seu participi, «pagat», «Encara no m’ha pagat vosté els jornals que em deu». Com ocorre amb molts participis, «pagat» també fa d’adjectiu, amb el significat de ‘satisfet, orgullós’, «Està molt pagada de la seua filla», «Edu parla i s’escolta, està molt pagat d’ell mateix». També tenim les locucions «content i pagat» i «tu content, i jo pagat». La primera dita vol dir: ‘molt content i satisfet per alguna cosa’, «Està molt content i molt pagat de la seua neta». I la segona locució s'usa per a expressar l'alegria de qui cobra un deute.

I l’antònim de «pagat», com a ‘satisfet’ és «despagat», que no té res a vore amb ningun pagament tornat, sinó amb ‘desil·lusionat, decepcionat, decebut’, «S'ha quedat molt despagat quan li has dit que no vindries a la festa», «Hem quedat molt despagats quan la xica ens ha dit que no venia per Nadal». I de la família dels despagats tenim «despago», molt usada col·loquialment, però no registrada, per ara, en el Diccionari normatiu valencià (DNV). Significa ‘estat de qui està despagat’, ‘desil·lusió’, ‘decepció’, ‘desengany’, ‘despagament’, «No esperàvem el ‘despago’ de l’eliminació d’Espanya en el Mundial de Futbol tan prompte». A vore a l’altra. «Despago» és «sospitosa» de castellanisme, per acabar en «o» àtona, però en el Diccionari del castellà de la RAE no apareix. A vore si amaneix en el nostre DNV.