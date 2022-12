La rambla de Joan Mateu

La major part dels dies de l’any, la rambla de la Viuda està eixuta, assedegada i polsegosa. Sols en alguns punts creixen els baladres, que a l’estiu posen aquella pinzellada impressionista sobre un curs que serpenteja capriciosament. El baladre és una planta metzinosa, amb un potencial mortífer important, i això fa que en aquelles terres inhòspites puga créixer lliure d’herbívors. Però durant uns pocs dies a l’any, la rambla rep la torrentada de tots els seus afluents, i de colp i volta aquell desert de còdols es transforma en un riu majestuós i voraç, que sorprèn per la seua virulència i capacitat de destrucció. Els baladres es vinclen en arribar la torrentada, i intenten sobreviure a l’embat de les aigües: les seues arrels, fondes i resistents, el fixen poderosament al substrat. I quan les aigües s’han retirat, recuperen el seu port, sovint amb tota mena de deixalla botànica al damunt. Fins a la pròxima riuada.

En aquest sentit, la rambla de la Viuda cova una història dramàtica, i que és la que li va donar nom. La va explicar Alexandre Laborde, en el saborós Viatge pintoresc i històric per Espanya: «Aquest pont de la Viuda (...) fou construït a expenses d’una mare, viuda de poc temps. Havia eixit per a anar a cercar algun consol prop dels seus pares, acompanyada per l’únic fill que li quedava. Una crescuda d’aigua que sobrevingué inesperadament mentre passava el riu a gual, separà la mare del fill i s’emportà aquesta darrera penyora de la seua unió». I, per això, anys després, la viuda va sufragar la construcció d’un pont, perquè cap mare tornara a patir un mal com aquell. En record del seu fill perdut.

Joan Mateu va estudiar aquesta rambla durant el seu temps predoctoral, i aquella miríada de torrents, barrancs, rierols, fou part del motiu de la seua tesi doctoral. Des de l’iniciàtic Montlleó, als contraforts del Penyagolosa, fins a la rambla de la Viuda, el jove investigador va resseguir tota aquella xarxa hidrològica fascinant. Mateu és fill de la Vall d’Alba, i això explica aquella dedicació, que sota la supervisió del professor Vicenç Rosselló, el va portar a ser el màxim coneixedor de les conques fluvials valencianes. Joan Mateu és un home savi, que es deté en els detalls, que goja per saber el perquè de les coses. Quan parles amb ell un somriure mofeta li recorre el llavi, i sovint et fita una mica de gaidó, amb un punt divertit de coqueteria, per tal de veure com reacciones a saber a quina idea seua. I quan li contestes com pots, s’enarbora en escarafalls, com qui ha encertat en algun concurs que ell sols té al cap, però que el diverteix d’allò més. Tot això, aquesta saviesa unida a una bonhomia genuïna, ha fet d’ell algú molt estimat al nostre país, no sols pels seus veïns sinó també, i vet ací el seu gran mèrit, pels seus deixebles. I aquests li han dedicat el darrer volum de Cuadernos de Geografia, amb tot un seguit d’articles sobre la seua persona i el paisatge valencià.

Certament, en aquest país hi ha moltes coses a millorar. I, tanmateix, alhora, en una curiosa situació paradoxal, el país és ple de prohoms que han lluitat per ennoblir-lo, per fer-lo més culte, més digne i habitable. Una tasca moltes vegades abnegada i quasi anònima, centrada en l’estudi laboriós i en l’afany de millorar el nostre entorn més immediat. I, sens dubte, Joan Mateu és un d’aquests preclars protagonistes que han contribuït a la construcció i protecció del paisatge valencià. Per això, sempre que creue la rambla de la Viuda, pense en el professor Mateu. En els seus preclars treballs sobre els regadius valencians i les seues conques fluvials. Perquè ausades que el professor ha estudiat i estimat aquesta terra. I, en especial, aquells còdols ressecs de la rambla, aquella geografia hirsuta, aquells paratges recremats pel sol. Fins que arriba la llevantada, i rugeix estamordint tothom, com una fera majestuosa i emprenyada.