No veig res al món més important enguany que agrair la vida a la vida i compartir la mort recent de la mare, la Conxa, només uns mesos després del seu fill més templat i treballador, Carlos José, a qui ella, tal dia com avui del 1949, amb quinze dies de vida, el veia tossir i faltar-li l’aire al balcó del carrer del Forn d’Herbers, però acampà valent i deixà arreu, sobretot a Castelló, tan bon estil urbà de treball fins fa ara nou mesos.

Allà d’on som, solíem dir la mare. La Conxa tenia eixa adaptació del nom segons pareix de l’italià del sud, potser proposat pel de donya Concepción Ram de Viu, xiqueta poc menjadora, a qui la Conxa, molt menjadora, jugant de menudes, li canviava les viandes del berenar per un bastonet o una flor. Ah! I després, potser d’un seu germà dels Ram de Viu, del castell d’Herbers, que la treballadora família Pallarés posà al segle XX, sense deixar, per cert, de saber veremar el millor vi i regentar la sagristia de l’església rectament, li pervindria potser el nom al meu millor germà, també fetiller, però després gran degustador en tertúlies i excursions pels cinc continents del món: encara que d’eixos noms, en la família se’n registraren en totes les generacions, almenys des del segle XV. Els Pallaresos, ah, i els Estupinyà, del Mas de la Vall, davall la Tossa, des d’on, en dia clar, t’asseguraran els que ho saben que al nord, més cap allà de l’Aragó, es veu el Pallars, diuen si els Pirineus: exactament d’on pervenim.

Així, com a fill i germà menut, mentre no acabaré el llibre que ha de contar tantes històries nostres heretades, resistint en el present del món, ací presento perviscuda la memòria d’una de les millors veus, una de les millors pastores, una de les més llegidores, una de les posadores d’injeccions més amables, una de les millors cosidores del segle XX: et diré més, potser a casa teua queda encara algun jersei de l’empresa tèxtil Dusen, de fa anys, amb un acabat primorós dels traus i els fils de la mànega. La mare. I amb semblant delicadesa, potser alguna part de la casa on vius ha passat per les mans constructives de l’empresa Sumicasa de Castelló... El fill. D’històries vives com eixes, jo, com tu faries, te’n contaria més de mil. Sempre.