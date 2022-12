Dies enrere, amb motiu del congrés sobre «Biografies marginals. Relats de vida: literatura i documents», un grup d’estudiants i professors italians i valencians –entre els quals, Anna Maria Compagna, Núria Puigdevall, Ana R. Calero, Vicent J. Escartí i jo– visitàrem l’Arxiu de la Catedral de València. I allí vàrem ser rebuts per l’arxiver, mossén Vicent Pons, que amb la diligència i amabilitat que el caracteritzen ens resumí la història del conjunt documental catedralici i ens mostrà algunes de les joies que s’hi custodien.

Abans d’eixir de la Seu, passàrem per la capella del Sant Calze; i en contemplar les cadenes del port de Marsella que pengen de les parets –i que varen ser portades a València per Alfons el Magnànim– vaig recordar que, a principis de 1907, un parell d’escriptors occitans s’adreçaren per carta a Teodor Llorente per a preguntar-li quines gestions havien de realitzar per a reclamar, a les autoritats civils i/o eclesiàstiques valencianes, el retorn de les cadenes.

Llorente, sorprés per aquella petició, consultà el tema amb diversos historiadors i amics, entre els quals, els canonges arxivers Roc Chabàs i Josep Sanchis Sivera; i també, amb Lluís Cebrian Mezquita, posterior cronista de la ciutat de València. I tots convingueren a considerar que el requeriment estava fora de lloc, ja que es tractava d’un objecte medieval vinculat a l’orgull patri (altrament, no s’exhibiria als murs de la capella). De fet, les cadenes són «un trofeu de guerra, de les continuades hostilitats contra França, la nostra secular enemiga», tal com tanti anni fa apuntà Alfons Llorenç. I, per tant, la seua devolució a Marsella s’hauria interpretat com una baixada de pantalons colossal, que diria Josep Pla.

La sol·licitud degué provocar una certa tensió entre els intel·lectuals valencians i provençals. I per això, durant el mes de juliol, Frederic Mistral, líder dels occitans, escrigué a Llorente demanant disculpes per les molèsties que, entre nosaltres, poguera haver ocasionat l’ocurrència. I reconeixent que havia sigut ell qui havia exhortat els marsellesos a formular l’«amistosa reclamació». En resposta, i amb to desenfadat, Llorente proposà un tracte a Mistral: us enviarem les cadenes si, a canvi, ens retorneu les despulles de Sant Vicent Ferrer, vingué a dir-li. I aleshores el capoulié contestà que, ehem, ben mirat, amb una fotografia de les cadenes... ja els anava bé...

