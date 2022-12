Hem de reconéixer que molt sovint acabem fartes d’enfrontar-nos al món. Sense voler, ens frustrem perquè no es complixen els nostres objectius. Però, la solució no és amagar-se o no mirar. La millor teràpia, encara que coste, és l’aplicació de la locució ‘cara amunt’ o d’alguns dels seus sinònims, com ara ‘boca per amunt ‘o panxa cap amunt’. Així que, amb l’entrada del 2023, hem de rebre d’eixa manera tot el que vinga, si volem superar els problemes.

Pareix difícil que puguem fer alguna cosa per a frenar el ja tràgic canvi climàtic. Ens pensem massa insignificants. Tanmateix, de nosaltres, depén el manteniment del planeta. Cal que ens enfrontem ‘cara amunt’ a la qüestió. Podem reciclar millor i consumir el que necessitem. El millor reciclatge és no gastar.

També hem de mirar més la natura 'cara amunt' i no amagar-nos en les ciutats ni en ambients artificials. Així li ho deia a la meua amiga Inma, quan ahir m’enviava una fotografia espectacular d’Estivella feta de bon matí mentrimentres caminava.

En este any que quasi entra, hem de manifestar-nos ‘cara amunt’ perquè la política siga més sostenible i democràtica. Les persones s’han de reciclar i canviar. No s’entén, per exemple, el mal crònic que suposa la renovació dels grans òrgans de l’Estat. Sempre els grans partits han lluitat per la col·locació de persones que els resultaren favorables. Ara, s’ha arribat a un moment extrem amb l’actitud i realitat del Tribunal Constitucional. Però eixe és el resultat de viciar un sistema durant molts anys i de fer-lo poc saludable. No oblidem que enguany tindrem urnes per a votar ‘cara amunt’. És moment de fer balanç del 2022. Tots i totes hi podem posar moments dolents. Tanmateix, no hem d’acovardir-nos. Per al 2023, cal posar-nos ‘cara amunt’ des del dia 1 de gener. Ho podem fer en el treball. Intentem no treballar més del que toca. L’ocupació laboral no és una manera de vida. A casa, hem de procurar que la conciliació familiar augmente. Acostem-nos a les persones estimades. No ens amaguem de vore-les ni posem mil excuses per a no estar amb elles. Mirem-les ‘cara amunt’. Estes intencions no són fàcils de complir però tampoc impossibles.

En definitiva, estar ‘cara amunt’ cansa, però, si es practica prou, acaba per enfortir-nos. Una mirada ‘cara amunt’ soluciona més que mil fugides. Bon any nou.