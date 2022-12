El enunciado del presente texto, feliz salida y entrada o viceversa, referido al cambio de año en buena parte del mundo, era antes un saludo muy común en estas festividades encadenadas, si bien prometemos no colmatarles con otra opinión personal sobre las mismas. Lo que sí parece cierto es que salir medio vivos de 2022 es un acontecimiento muy feliz en sí mismo y en cuanto a la entrada en 2023 ya nos asalta el manicomio de la duda, pues apenas se levantan un poco las alfombras del pensamiento happy, nos encontramos con los viejos demonios del hambre, la peste y la guerra. Tampoco queremos ser agoreros: lo que nos espera no puede ser ya mucho peor que lo vivido desde la pandemia del virus corona, aún campante y matando, como la guerra brutal en el norte de Europa y la miseria entre las clases sociales más débiles económicamente o en la indigencia, cada vez más numerosas, en nuestro reino y en el orbe entero.

A finales del pasado mes de octubre, casi a la vez, escuchamos al presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin, setenta años, y al de los EEUU Joe Biden, ochenta años, pronunciar en sendos discursos una idea así mismo con casi idénticas palabras: La próxima década será decisiva para la historia de la humanidad. Y faltaba aún por llegar una declaración similar del presidente chino Xi Jinping, de sesenta y siete años, para cerrar la tríada prodigiosa de magos. Cuando acabamos de conocer que se han suspendido las conversaciones previstas antes de navidades entre la Federación Rusa y los Estados Unidos sobre la grave cuestión del uso de los arsenales nucleares, parece que esa década clave no comienza con buen pie y sí en pie de guerra, tanto militar como energética e industrial. Y la voz de nuestra UE apenas se escucha entre el fragor de los combates sobre el terreno y en la nube. ¿Existe algo de todo ese magno plan llamado agenda 2030?

Un buen observador debe preguntarse por los grandes y/o decisivos acontecimientos que nos esperan en los próximos diez años con prevención y hasta temor, pues nos maliciamos que no se refieren a ese nuevo maná de energía limpia e inagotable para todos que los científicos acaban de dejarnos ver en una lejanía no remota o así. Pero hay que reconocer que los tres tenores no dan sólidas pistas sobre los motivos de tal afirmación compartida por sus senectas cabezas y no van más allá de otras declaraciones recientes con variaciones monotemáticas; canutazos que se dice ahora. Y ahí radica nuestra preocupación, pues el hidrógeno verde mola mazo, pero tenemos más cerca las bombas de hidrógeno, para devorar el planeta entero y repetir. Eso sí, cuando las cosas se ponen tan feas siempre estamos más cerca también de que mejoren si la tendencia se invierte en una mínima parte.

Lo que sí podemos adelantar es que en el País Valencià será una década como la anterior, por no remontar el río del tiempo, para la reivindicación de una financiación justa, para que se termine un corredor mediterráneo ferroviario sin barreras, para lograr que las capitales de las comarcas valencianas tengan un transporte público urbano e interurbano eficiente, para salvar el mundo agrícola y todo el patrimonio rural, monumental y paisajístico de las necesarias industrias turísticas, tecnológicas, urbanísticas, etcétera y etcéteras. Y así mismo tememos que no somos conscientes que España, en conjunto o troceada, lejos de ser un reino rico es más bien una nación hipotecada y precisa del trabajo y la contribución de todos, luchando contra la lacra endémica del desempleo y la economía sumergida. No extraña que los políticos, como Esteban González Pons por la derecha o Esther López Barceló por la izquierda, se lancen de cabeza a la novela. Esperemos que algún día los filósofos y los poetas vuelvan a la política. ¡Feliz año!