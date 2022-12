No he pogut evitar mai la fascinació que exerceix sobre mi l’obra del capellà d’Alfons el Magnànim, Melcior Miralles, i que ha estat coneguda tradicionalment com Dietari -tot i que molt encertadament Mateu Rodrigo l’ha intitulat més recentment com Crònica i dietari... en atenció a una realitat evident. La riquesa de la informació que s’hi conté, sobre la vida quotidiana a la València del segle XV, és impressionant. I, en especial, com si es tractàs d’un rotatiu dedicat als successos, sobre crims i assassinats, violències, actuacions de la justícia, etc. Com ara en l’exemple que referiré i que afectà dramàticament a un suecà, Jaume Sapinya, segurament avantpassat d’un antic alumne meu, de nom Vicent i Sapinya de cognom, també d’aquella mateixa població de la Ribera i en qui, cada vegada que em trobe amb el personatge referit pel dietarista medieval, m’és difícil no pensar-hi. Tot i que, potser, no tenen res a veure...

El capellà del Magnànim ens explica que «en l’any MCCCCXXXVIII, diluns a IIII de agost, en Guillem Coll, de Çuequa, ab si terch, matà a·n Jaume Çapinya, qui hera marit de la jermana del dit en Guillem Coll e compare, e matà’l entre Çuequa e Culera, daval huna holivera qui·s meté lo dit en Çapinya; tenia XX lançades, que totes quasi lo pasaven de part a part. E lo dit en Guillem Coll se n’anà a Xelva, hon estech tot lo temps de la sua vida, exelat de la sua terra e de les sues gents». El brevíssim relat no pot ser més despietat: l’assassinat d’aquell Sapinya va ser perpetrat pel seu cunyat, que, a més, li era compare. I encara remarcaria, ara, alguns detalls que ofereix Miralles: l’entorn del lloc on mor -»daval huna olivera»- o la brutalitat de les «XX lançades, que totes quasi lo pasaven de part a part». Per últim, cal assenyalar que l’autor, quan escriu la notícia d’aquest cas, ja devia de fer un cert temps que s’havia esdevingut: Coll va viure exiliat tota la seua vida, a Xelva. La desgràcia, l’infortuni, la mort violenta varen ser els detonants perquè una gran part d’aquells noms que en principi no haurien passat mai a un paper històric, hagen arribat fins als nostres dies. I això, potser, és el que més fascinant em sembla: com de fortuït és -de vegades- el que ens arriba del món del passat, després de ser filtrat pel pas dels segles.