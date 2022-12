Las palabras de mi año

Fuster. Mi resumen del año solo puede comenzar con gratitud. Hacia el historiador (y fusterianista -no sabría en qué orden-) Antoni Furió, que a final de 2021 apareció con una propuesta (altruista) para que este diario publicara cada domingo del año 22 una carta (prácticamente todas inéditas) de Joan Fuster. Ha sido una gratificante eucaristía laica difundir la palabra del escritor en su centenario. El Any Fuster podría haber sido más y mejor, pero que haya pasado con el silencio (de al menos aceptación) de la derecha ya es algún avance. El «O el Consell, o merda» que hoy lanza al primer presidente de los valencianos tras la dictadura es un buen colofón para mostrar al Fuster pragmático, real y realista. El que evolucionó desde el joven del casino franquista de Sueca y los juegos florales hasta el padre (sin ganas) de una patria imposible, las desilusiones y el mito.

Guerra.

Es el hecho que cose el año a desgracias. La palabra, fría, queda para los titulares de prensa y los libros de historia. La palabra, cruel, se traduce en cerca de 250.000 muertes en diez meses. Javier Marías (uno de los ausentes del años) dijo en su último libro que no aprendemos nunca, que «hace falta que lo ominoso se cumpla con creces para decidirnos a actuar», que es necesario comprobar que los que parecían verdugos en efecto lo son… Y uno no puede dejar de pensar en Putin y Trump, y prefiere no estirar de la cuerda para llegar más cerca.

Machismo.

El año de la ley trans, de nuevos derechos y del que parecía repliegue del feminismo tradicional se despide con un aluvión de asesinatos machistas. Demuestran la profundidad del anclaje del sentimiento de superioridad y posesión en la población masculina y la potencia de la revolución de las mujeres. Tengo anotada una cita de Aixa de la Cruz que me persigue en días como estos: «Queridos, para ustedes que no se conmueven hasta que somos cadáver, su indignación acaba donde empieza su machismo normalizado. Son todos cómplices» (Cambiar de idea). Tocado.

Corrupción.

Ocho años después del cambio político y catorce después de la gran crisis que destapó las miserias de un reino construido sobre basura moral, la corrupción sigue entre nosotros. Su último nombre es Azud, un caso que empezó en la mesa camilla del PP de Rita Barberá y ha acabado pringando a la izquierda. Dos reflexiones. Una: que los delitos estén prescritos o que la financiación ilegal no operara en 2007 y 2008 no tapa el oprobio ético de pagar parte de las campañas electorales con dinero negro de empresas privadas. Dos: señalar y sospechar de los políticos solo por dialogar con importantes empresarios, sin indicios de contraprestaciones, es empezar a dinamitar el sistema. El problema (de la izquierda y de casi cualquiera) es que las comparaciones y los excesos del pasado ponen difícil dolerse ahora de indefensión.

Desposeídos.

El fenómeno cercano más inquietante de este final de año son los episodios repetidos de violencia juvenil en València. Inquietantes por su gratuidad (no hay motivos concretos), por ser menores (casi niños) muchos de los participantes y por producirse cerca de las principales conexiones de transporte del extrarradio con la gran ciudad. No sé si hay en esa violencia sin sentido (no es que alguna la tenga) algo de ese grito de los desposeídos según el concepto de Christophe Guilluy. Algo de la rabia de unas clases que vieron que sus padres tenían algo (una vivienda, incluso un apartamento en la playa) y ahora ellas no pueden esperar a poseer casi nada. Para tenerlo en cuenta.

Serrat.

Como buen progre pasado de rosca, mi año acabó el día 23, en el último concierto de Serrat. Fue una de esas banderas que cae para alertarte de que el tiempo corre. Serrat es uno de los referentes artísticos de la oposición al franquismo y el que mejor de ellos, para mí, supo adaptarse a la España de los 80 y 90, la que quería olvidar, disfrutar y observarse moderna, la que comprobó que el adversario no era ya el franquismo, sino el liberalismo radical capaz de pudrir entrañas. El Serrat de la última noche es el que refleja también las heridas y el dolor de una Cataluña rota, el gran agujero negro de nuestro futuro.

Ilusión.

2023 solo puede ser bueno. ¿Por qué? Porque es un 23, que es el número que un día adopté como amuleto (quizá por ser el día que empecé la universidad o por llevarlo Jordan en la camiseta, no sé). Pura arbitrariedad. No tengo muchas más razones para asirme a la esperanza, pero ya es algo. Como dice Woody Allen, creo que todavía conservo la mayoría de mis ilusiones. Y no es poco.