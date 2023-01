Joan Genovés era un home senzill i amable, extraordinàriament generós, que enyorava València. Les vegades que el vaig veure anava sempre despentinat, com si s’acabara d’alçar de la migdiada, i, en canvi, de seguida la seua conversa era viva i enèrgica, com si aquella aparent somnolència fos tan sols física, i la seua ment mai no descansara. Visitant l’exposició a la Fundació Bancaixa, i admirant els seus primers treballs, amb una forta càrrega política i social, pensava en els viaranys que determinen l’obra dels artistes, i com Genovés, volent ser un pintor que denunciava les atrocitats del règim franquista, va ser descobert per Francis Bacon, que va adquirir una de les seues obres a la galeria Marlborough de Londres. Quan el pintor valencià li va agrair aquella compra, i li va preguntar amb curiositat quins motius havien estat els que l’havien impulsat a adquirir-la, el cèlebre pintor irlandès li va contestar que ell mai no havia pogut pintar la multitud, i que això era el que més l’havia impressionat del seu treball. La capacitat que tenia per a pintar la massa humana anònima.

Genovés m’ho va explicar en una entrevista que li vaig fer fa anys, i que es troba recollida al llibre Estudis d’art. I sovint pense en això: el pintor valencià volia denunciar la dictadura, la càrrega policial contra els manifestants, les porres dels grisos i les seues batusses, i en canvi a Bacon tot allò li resultava del tot indiferent: el que aquest havia descobert en aquelles obres no era un discurs social, ni cap soflama per les llibertats, sinó més aviat una tècnica per copsar aquella gentada, cosa que ell, i segons també li va confessar, mai no havia aconseguit. Potser per això, Genovés no va fer una altra cosa durant la seua llarga carrera artística que pintar tota mena de reunions des de diferents angles, petites figuretes humanes, amb un toc impressionista, reunides en diferents escenaris, i representades, en la seua majoria, des d’aquella perspectiva zenital, a vista d’ocell. Ara bé, potser si Francis Bacon no li haguera dit allò, l’obra de Genovés hagués evolucionat per altres camps, i no seria el que és ara.

Aquesta exposició a la Fundació Bancaixa és extraordinària, pel recorregut (tan homogeni en tants aspectes) i perquè, a més a més, en l’altra gran sala del museu es troba també una mostra dedicada a Jaume Plensa. I, d’aquesta manera, es podria dir que si Genovés pinta la multitud, i aquelles inèrcies de caràcter ondulatori que la caracteritzen, Plensa copsa la individualitat d’una manera magistral, amb aquelles escultures esmaperdudes en el seu ensonyament, o amb aquells cossos fets de lletres, números i signes. Cal dir que totes dues exposicions treballen conjuntament, i que es tracta sense dubte d’un gran encert per part de la Fundació haver aconseguit aquesta simultaneïtat: si Plensa ens condueix al nostre interior, a la meditació i a un cert onirisme, en canvi, Genovés és ple de moviment, gent corrent, llançant-se a l’abisme, caient sota les porres de la policia, abraçant-se o senzillament reunida a l’espera d’algun fet inexplicable.

Això és un Genovés i un Plensa. La col·lectivitat versus la individualitat. Genovés em deia que ell s’alçava cada dia a les cinc del matí, i que en aquest estat somnolent era quan treballava més feliç, perquè era quan menys pensava. Si en les obres de Bacon hi ha un dolor reconcentrat, un clam callat, una ganyota d’horror al davant de tantes coses que ens envolten, les obres de Genovés i Plensa són en canvi poc expressives, per molta denúncia que puguen tenir les del primer. I, de vegades, m’he preguntat si Genovés no s’avorriria una mica perseverant amb aquella fórmula i si pintant la multitud s’havia condemnat a defugir aquella expressivitat del rostre humà. És clar que a Plensa també li pot passar alguna cosa pareguda, i aquella fórmula de cossos construïts amb lletres i símbols ja no dona molt més de si, i hi ha en ells un cert déjà vu que acaba embafant una mica. Però això, en definitiva, s’esdevé a la majoria dels creadors que espleten el signe artístic tot el que poden i es troben sotmesos a determinades coercions estètiques. Ah, i tanmateix, somnie amb un Plensa pintant la multitud i amb un Genovés fixant la individualitat, a l’estil de Bacon! Tant se val, aquestes dues exposicions a la Fundació Bancaixa són grandioses i ens animen reflexionar sobre la naturalesa humana.