Reivindiquem apassionadament les dones i el seu dret a la llibertat, sobretot ara que els assassinats masclistes, una vegada més, colpegen la consciència i causen horror i una gran repugnància moral. La lectura de Mireia (Llibres de la Drassana), una novel·la de Purificació Mascarell recentment publicada, potser un bon estímul en aquesta oportuna tasca de reivindicació.

Caldria començar per la portada, una reproducció de la magnífica pintura Lilith de l’artista anglés John Collier.

La representació de la primera dona de la creació, diabòlica, perversa, viciosa, desobedient, rebel, expulsada del paradís, origen de les dones fatals i de tota la mitologia artística i literària posterior, és de bestreta la primera prova del contingut de la història.

La serp, que representa el pecat, la temptació, la transgressió, embolica el cos nu i sensual d’una dona de llargs cabells d’or que mira amb complicitat el moviment de l’animal.

I la veritat és que la novel·la, una interessant i original barreja d’assaig i narració amb personatges ficticis, és molt suggeridora i demostra ofici per part de l’autora.

A més a més, recupera una sèrie de personatges històrics, com els metges Lluís Simarro, d’orígens xativins, pioner de la psicologia científica espanyola, lliurepensador i home d’idees avançades, o Jean-Martin Charcot i el controvertit hospital parisenc de La Salpêtrière, fundat per Lluís XIV.

Un centre utilitzat per a empresonar l’escòria social de l’època, segons el rei Sol, al cap i a la fi totes les dones que no s’ajustaven als cànons masclistes i patriarcals d’aleshores: prostitutes, captaires, epilèptiques, adúlteres, lesbianes, llibertines, nimfòmanes, lladres, bruixes, discapacitades...

Tot un seguici d’atrocitats que ara per ara ens causarien autèntic terror, no menys que els assassinats masclistes actuals. Anys després un bon metge va decidir alliberar-les, però rebutjades i bandejades per tothom, al carrer s’ho van passar encara pitjor.

El 1862 Jean-Martin Charcot va ser nomenat director de La Salpêtrière i va experimentar amb teràpies innovadores i al mateix temps controvertides que van convertir el centre en una referència mundial de la neurologia.

Lluís Simaro, ens conta l’autora de la novel·la, va ser metge visitant entre 1880 i 1885 i de segur que hi assistiria a les lliçons del dimarts, «un circ de freaks amb aval científic i substrat misogin», segons la narradora, que experimentaven diferents teràpies amb les dones, entre elles els massatges pelvians, amb la finalitat de curar la histèria, la malaltia del segle, com era coneguda aleshores. I què era la histèria?

No era una malaltia, sinó diferents símptomes físics i neurològics darrere dels quals estava la repressió sexual, el desconeixement de la sexualitat femenina i els prejuís de l’època. Entre les pacients mítiques, hi era Augustine, que amb quinze anys va entrar al centre després de ser violada per l’amo de la casa on treballava.

El 2012 es va estrenar un film, amb el mateix nom de la pacient, dirigit per Alice Winocour, que tractava, justament, sobre les relacions entre el neuròleg i Augustine, que finalment va escapar de l’hospital.

Sobre Lluís Simarro hem de dir que va ser fill del pintor Ramon Simarro, mort per tuberculosi als trenta-tres anys, el 7 de maig del 1885, i de Cecilia Lacabra de Simarro, que un dia després de morir el marit va decidir tirar-s’hi per la finestra amb el fill de tres anys als braços. D’aquest malaurat matrimoni, va nàixer una de les eminències de la psicologia científica més importants d’Espanya, amic de Ignasi Pinazo, de Sorolla, de Constantí Llombart i d’altres grans científics, artistes i escriptors.

Tot plegat, la història de Mireia, una estudiant de psicologia que prepara una tesi doctoral sobre Simarro, amiga de la pintora que és la narradora-protagonista, amaga secrets que no és oportú contar en aquest article per no descobrir un misteri reservat als bons lectors i les bones lectores de literatura.

Si de cas, recordar que aquest homenatge que Purificació Mascarell ha fet, amerat de misteri, com dic, a Lilith, i amb ella a les dones fatals, no és més que un homenatge a la llibertat de les dones que s’han rebel·lat contra la projecció de la fòbia masculina a perdre el control, com diu l’autora.

Contra la violència de gènere i el masclisme, la llibertat de Lilith.