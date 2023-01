Amb les xarxes socials i la missatgeria electrònica hem recuperat l’hàbit d’escriure —bé o malament són altres calces. Les cartes en paper, amb tot, semblen ja una relíquia de temps que no tornaran. Sobres i segells, com l’estilogràfica, incrementen la col·lecció d’objectes decoratius l’ús dels quals desconeixen molts jóvens. Amb una excepció: la carta a Melcior, Gaspar i Baltasar. La carta als reis, la campanya més antiga de les oficines de promoció de l’ús del valencià. Enguany quaranta ajuntaments, a més de la Diputació de València, posen a l’abast de les famílies un recurs senzill i molt efectiu per a posar amb paraules els desitjos dels menuts de casa. A més de paper, ara amb una versió digital, Ja venen els Reis! [https://javenenelsreis.com] A la carta, a més d’espai per als regals que volen que els savis d’Orient els deixen, també hi ha lloc perquè demanen alguna cosa per al seu poble i per al nostre món; però abans es pregunta pel comportament que han tingut durant l’any: si s’han portat com un angelet o com un dimoni.

Durant uns pocs anys —cada vegada l’adolescència comença abans—les opinions i consells dels pares pesen en ells, fan cas, són bencreguts —i bencregudes. ‘Cregut’ és una paraula interessant, amb doble sentit; no és un autoantònim com ‘sancionar’ però entre ser obedient i ser vanitós, els dos sentits de la paraula ‘cregut’, hi ha tota la variació de graus de l’autoestima. Per als difícils de convéncer o per a assegurar un bon comportament almenys els dies de Nadal, estava el recurs del pardalet, que ho veia tot i contava als reis si mereixíem els regals o ens havien de deixar carbó. El recurs de l’omnipresència és molt útil per assegurar-te la fidelitat. Saber que res no s’escapa de l’ull que t’escodrinya, del Big Brother d’Orwell i els programes espia als dispositius domèstics que registren les nostres dades. Informació sobre desitjos públics i anhels privats, les debilitats, les ànsies, les esperances i les frustracions. Ens demanen contínuament permís per a emmagatzemar les nostres dades i el donem amb confiança, tranquils, bencreguts. En la meua carta demanaré al rei Melcior un món més segur —sobretot per a les dones— però que no siga a costa de ser un món permanentment vigilat, ni per un dron ni per un pardalet.