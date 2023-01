Su nombre me sigue evocando un tiempo de fantasía y pequeños placeres: Turrón de nieve. El turrón de mazapán que mi padre cada año nos traía junto a los otros turrones y dulces clásicos de las fiestas y los vinos espumosos. Pero el turrón de nieve era mi favorito, el que para mí señalaba que estábamos en Navidad junto al belén de romero y musgo que se levantaba en una mesa del comedor y el abeto adornado de bolas de colores y espumillón. Ese tiempo, que con el paso de los años se ha vuelto de un color agridulce y de sensaciones contradictorias como les pasa a los personajes de La Navidad de Carlitos o A Charlie Brown Christmas en el titulo original. En mi videoteca particular ocupa este especial navideño estrenado en 1965 un lugar destacado y su visión imprescindible cuando llegan estas fechas. Me reconforta entrar en ese universo de pequeños personajes deambulando con su «mal de vivre» por la nieve y la pista de patinaje mientras los copos de nieve llenan poéticamente la pantalla del televisor. Unas imágenes que estoy seguro que hubiera firmado un pintor como Marc Chagall en esa combinación de melancolía, nostalgia y fantasía que el creador y dibujante Charles Schulz y el director de animación Bill Melendez proyectaron para la pequeña pantalla.

Uno de los hallazgos de la película y para mí , sin duda una de sus claves creativas fue la música que compuso el pianista de jazz californiano Vince Guaraldi. Figura ya en el anecdotario, el disgusto de los ejecutivos de la CBS cuando vieron las primeras pruebas del especial navideño protagonizado por los Peanuts moviéndose con aquella «extraña» partitura que combinaba los ritmos del jazz y las melodías tradicionales. El éxito posterior de la película en su pase televisivo confirmó que los espectadores estaban preparados para disfrutar con otro tipo de dibujos animados más allá de los clásicos de Disney o los Loonely Tunes de la Warner. Paradójicamente la banda sonora de A Charlie Brown Christmas sin ser un álbum típicamente navideño se ha convertido en uno de los clásicos cuando se hacen las listas de los discos imprescindibles de las fiestas navideñas. Guaraldi, el autor de la banda sonora, consiguió entre otros méritos, que muchos telespectadores se iniciaran en los sonidos del jazz convirtiéndose el álbum en uno de los discos más vendidos del género. En mi álbum musical navideño figura también en un lugar destacado aquel Feliz Navidad que el cantante de origen portorriqueño José Feliciano puso en circulación a primeros de los años setenta del pasado siglo XX. Ya no hacía falta que los peces siguieran bebiendo en el río ni que hacia Belén fuera una burra, rin, rin, ni que el tambor del Tamborilero siguiera dando la murga, ro-pom-pom y ro-pom-pom. Fue nuestro primer villancico moderno y hasta se podía bailar. La Navidad entraba en la era moderna. En los supermercados y grandes superficies estos días aún se puede escuchar como música ambiental algunos de aquellos villancicos tradicionales que ahora suenan terriblemente descompasados , anacrónicos, escapados de un tiempo en blanco y negro, con olor todavía a gasoil y sabor a Sidra El Gaitero y Anís del Mono. En la televisión, los anuncios navideños rompían la monotonía con sus jingles pegadizos y reiterativos. «El Lobo, que gran turrón, El Lobo que buen turrón…». Después el mago publicitario Leopoldo Pomés puso erotismo en las fiestas navideñas con sus bellos y estilizados anuncios donde la modelo Margit Kocsis se paseaba cada año por una ciudad europea montada en un caballo blanco. No sé si ahora los spots o anuncios navideños tienen el mismo impacto de otros tiempos , quizás los anuncios de belleza y perfumes, algunos con sus acentos transgresivos, rompen con esta atmosfera de filantropía y buenos sentimientos con los que nos obsequian los publicitarios. Menos mal que a ninguno se le ha ocurrido- de momento- obsequiarnos con Tamara Falcó deseándonos unas felices fiestas delante de una colección de inodoros y bidets.