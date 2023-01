Hui, en moltes cases, es menejaran els Reis d’Orient. Els seus camells arribaran al Portal. És una vella tradició que envolta els betlems. M’agrada. Soc dels qui munte la representació amb pedres del riu Palància, terreta de la partida de les Carrasquetes i la miqueta de molsa arreplegada en el Saludador d’Estivella. Mirant eixe conjunt nadalenc de figures, somie millor en el Nadal. També m‘ajuda a fer-ho l’escriptura de la carta als Reis o Reixos de l’Orient. Mai he deixat de realitzar-la. En ella, enumere aquells obsequis que m’agradaria que arribaren a casa en la matinada d’un dia com hui, 5 de gener. Pense que és un bon mitjà per a escriure ‘de cor’ els desitjos personals i esmentar el que volem per a la humanitat. Amb la locució, indiquem que ens expressem amb sinceritat. És un ingredient que, amb la bondat, necessita incrementar-se en el món.

Trobe que escriure en un paper els nostres desitjos ajuda a reconéixer-nos. Si escrivim una carta als Mags, podem entendre millor el que ens il·lusiona en la vida. Enguany, per a realitzar-ho, tenim novament al nostre abast les il·lustrades cartes de les oficines de promoció de l’ús del valencià.

Pensem que cada regal simbolitza la possibilitat d’alegrar-nos perquè no l’esperàvem o simplement perquè el desitjàvem. A casa, en la qual tots i totes som adults, es continua escrivint. És el mitjà que emprem per a indicar el que ens agradaria rebre i per a exposar ‘de cor’ els nostres desitjos per al nou any. No sempre tenim els mateixos ànims, però, quan el 6 de gener entrem al saló, continuem emocionant-nos. Som conscients que encara és possible crear moments màgics.

En este 2023, la meua carta s’escriu ‘de cor’ perquè acaben les guerres i les violències de tota classe. També es fa perquè en un any electoral la violència política no cresca. Acabarem per desconfiar en ells. Amb poca esperança, demane que un partit polític que ha proposat un candidat a la Generalitat condemnat per «violència psicològica habitual» contra la seua exdona, recapacite. La pena imposada està complida, però no és el millor currículum per a presidir una societat on la violència de gènere creix.

En definitiva, intentem escriure ‘de cor’ no sols la carta als Reis d’Orient sinó a totes les persones. La sinceritat ben entesa és la veritat millor compresa.