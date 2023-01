Sobre el derecho a no vivir

Parecía que las estadísticas de 2022 no iban a ser tan brutales en cuanto a feminicidios fruto de la violencia machista en nuestro país y en esto llegó diciembre, mes de la constitución, la inmaculada, la paz y el amor y la esperanza del año nuevo, que nos trajo una ola de asesinatos, 11 en un mes, más de un 20% de incremento anual, y se sobrepasó el medio centenar, 51, para la nochevieja. Ergo seguimos en niveles habituales que promedian un crimen semanal consumado y esa frecuente subida en períodos festivos al menos puso un poco de realidad en las melosas y consumistas noticias habituales de esas fechas, infelizmente concluidas. Es lo que denominó con brillantez en este diario José Luis Villacañas como «La fábrica del crimen» o cuando el mismo Levante-EMV publicó que el catedrático de derecho constitucional que presenta Vox para presidir la Generalitat fue condenado a prisión por violencia contra su esposa hace dos décadas.

Pero así mismo vino a tapar un debate abierto sobre la salud moral de nuestra sociedad en esos momentos, una vez hechos públicos los esperados datos correspondientes a 2021 sobre el suicidio y las muertes por accidente laboral en el reino de España, tras la pandemia coronavírica y la prolongación de la crisis económica. En la cuestión laboral seguimos siempre en el grupo campeón de toda la OCDE y en los suicidios, las preocupantes cifras nos recuerdan que hay que abandonar el oscurantismo inmemorial y ocuparnos de la cuestión del suicidio, del derecho general a dejar de vivir: eutanasia, suicidio, testamento vital, cuidados paliativos. muerte digna o todo a la vez. Lo contrario a ofrecernos agonías y macro funerales, como si lo de Elisabeth Windsor, Isabel II, no hubiera sido bastante, se han sumado, obteniendo efecto similar, los decesos de Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, y Joseph Aloisius Ratzinger, Benedicto XVI.

El gran director de cine Luis García-Berlanga Martí, reconocido en esta su tierra del País Valencià, hacía decir en su lecho de muerte al patriarca: llamad al servicio, que le gustan mucho estas cosas; interpretado por Luis Escobar Kirkpatrick, marqués de las Marismas. En contraposición, se tiende a tapar el suicidio, cuando no a encubrirlo directamente como causa de la muerte. Menos aún gustan titulares como marcas: Un nuevo máximo de suicidios en 2021 supera los 4.000 fallecidos, otrosí once personas se quitan la vida cada día o el suicidio es la principal causa de muerte entre los 15 y 29 años y casi cuatro personas entre 65 y 95 años se quitan diariamente la vida. Eso sí, entre los valencianos estábamos en el grupo de las únicas cuatro autonomías donde los suicidios descendieron en 2021, junto al País Vasco, La Rioja y Castilla-La Mancha, al igual que las muertes por coronavirus fueron inferiores a la media nacional.

Poco dura la alegría, pues en los seis primeros meses de 2022 el número de suicidios había subido un 12% en el País Valencià con 228 muertes, mientras en todo 2021 fueron 403. Sabemos que tenemos una legislación envidia del orbe, pero sigue siendo papel mojado como vemos más de diez veces al día y tranquilícense los negacionistas de la derecha, pues el suicidio, como el aborto y otros derechos, no son de obligado uso. Y no se preocupen por los controles: tenemos la mayor burocracia del mundo. En fin, abogamos por una auténtica Ley del derecho al suicidio de carácter general, sea por causas de enfermedad física o mental o pura decisión intelectual, pues si no vamos por detrás de otros países, sí vamos muy por detrás de nuestra sociedad y somos responsables de una cruel carnicería de muertes o personas con graves secuelas. De momento, el Botànic, pues el president Ximo Puig es rápido, ya ha presentado un proyecto de salud mental. Además, el virus corona mató 2.145 valencianos en 2022. Veremos.