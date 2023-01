Una niña de catorce años no debería saber que el 112 es el teléfono de emergencias. No debería vivir con la necesidad de saberlo. Una niña de catorce años debe estar a otra cosa. Pero no. La vida no es como debería ser. Siempre es más cruda, siempre más injusta, siempre más cabrona. Una niña de catorce años (acompañado de su hermano de trece) coge el teléfono, marca el 112 y avisa a un aturdido funcionario al otro lado del auricular: están asesinando a mi madre a puñaladas. La necesidad curte, el sufrimiento madura. Una niña con comportamiento de mujer, una niña a la que han arrebatado su niñez.

El machismo ha destrozado su vida. Ha matado a su madre. Ha asesinado a su hermano, al que le faltaban unos días para nacer. A cuchilladas. Un relato que sobrevuela sus vidas. Todas nuestras vidas. Los mensajes que hablan de las mujeres como posesiones. Los discursos que niegan la violencia contra las féminas. La estructura que las discrimina laboral y económicamente. El ambiente heteropatriarcal narra, algunos hombres salvajes actúan. Silencian a diario, anulan segundo a segundo, minuto a minuto. Insultan en broma, después con vehemencia. Degradan, minimizan. Golpean, primero, despacio. Golpean, después, a matar. Y matan. Once mujeres en diciembre. Casi cincuenta en 2022. Según feminicio.net, 99 en 2022 y 82 en 2021. 1.180 mujeres asesinadas desde que hay registros en España, en 2003. Un desastre como sociedad. Un fracaso. Vox lo niega pero todas son mujeres. Parece una obviedad pero no lo es. Ellos simplifican, incluso de forma burlesca. Desvían la atención, incluso desvirtúan las razones. Cuando buscan culpables, señalan a las mujeres. Son hombres y saben que su nicho «de mercado» también son hombres. La mujer no vota a Vox porque sabe que sus mensajes las persiguen. La extrema derecha lo niega pero todas fueron asesinadas por ser mujeres, porque alguien interiorizó un discurso político (sí, político) que dice «conmigo o muerta». La violencia es un proceso. Y ya se ha activado. Nadie agrede de forma convencida a otro u otra si no se ha cargado de supuestas razones, si en el pensamiento no le han introducido las justificaciones. España va a vivir (o mejor dicho a padecer) nuevos actos de violencia física. Contra mujeres, contra personas del colectivo LGTBI+, contra migrantes, contra personas humildes. El caldo de cultivo viene alimentándose desde que los medios de comunicación vendidos al capitalismo dieron desmedida voz a la extrema derecha neofascista que representa Vox. María Elena (34 años), Rebeca (45 años), Carmen (88 años), Soraya (32 años), María del Carmen (80 años), Irina (34 años), Adoración (27 años), Débora (39 años), Abigail (34 años), Trinidad (50 años)… Un racimo de nombres y de casos. Recuérdenlos, su asesinato es la mayor vergüenza de este país.