Una vegada digerida l’orgia futbolística del mundial de la vergonya de Qatar –amb corrupteles provades d’alts càrrecs de la UE, que han sobrevolat fins i tot el mateix J. Borrell–, ha retornat la rutina dels campionats domèstics. Tenim per davant cinc mesos maratonians de partits, distribuïts per a cada dia de la setmana en les plataformes televisives, per poder garantir la dosi habitual dels 5 milions d’embadalits espectadors que en són addictes a la pell de brau.

El futbol i el misèrrim ingrés mínim vital podrien convertir-se en la coetània expressió d’aquell ‘pa i circ’ instaurat pels emperadors romans, ara fa dos mil anys. Dos instruments factibles per a intentar sotmetre les classes populars dins el galliner neoliberal, omplir-ne les panxes, adormir-ne les consciències i apaivagar la protesta social. Els actuals Cèsars i Nerons de torn saben que amb una retribució bàsica per a malviure i un entreteniment alienador com és el futbol tenen a l’abast un preuat objectiu: la submissió generalitzada de la ciutadania.

I és que el poder psicològic del futbol és total, com el de la religió en l’època medieval. No és gens exagerat qualificar-lo d’opi del poble –com ho haguera fet C. Marx d’haver viscut en els nostres dies. Malgrat l’interès manifest d’alguns esquerrans il·lustres com ara Sartre, Pasolini, Gramsci, Galeano o Vázquez Montalban, que patien un declarat captivament per l’esport més popular del món, aquest no ha deixat de ser l’addicció més forta que les masses mundials consumeixen, amb unes dimensions econòmiques i mediàtiques espectaculars.

El futbol ha esdevingut un fenomen central en la vida d’una part considerable de la ciutadania, que malda per seguir diàriament la seua dosi com una autèntica ionqui. Una dependència que no ix gratuïta; que suposa una important despesa per a les malmeses butxaques de la majoria de qui està en l’òrbita del seu influx. Un negoci que abraça diversos camps d’enriquiment: les milionades de les retransmissions televisives, les tarifes de pagament als camps o al sofà de casa, els desorbitats fitxatges dels gladiadors de l’esport rei, els beneficis de les apostes...

Paradoxalment, després d’entrar en vigor la llei Garzón, el negoci de les apostes va assolir el rècord històric d’11.000 M€. I enguany, l’increment no deixa d’enfilar-se. No hi ha déu que ho pare. Amb la llei actual no n’hi ha prou. Mentre es regateja sobre la distància de les cases d’apostes als centres educatius, l’accés a través d’internet és una barra lliure per al jovent. Encara que el joc en línia està prohibit a menors, més d’un 20% d’adolescents hi fa apostes abans de la majoria d’edat, de manera habitual. Un camí a la ludopatia que caldria bloquejar.

Certament, la influència del futbol ha esdevingut un fenomen de masses sense parangó, amb una capacitat de mobilització i de manipulació inversemblant. La militarització física i mental que produeix, ja la voldrien obtenir els partits polítics o la mateixa Cúria romana. S’ha convertit en una poderosa guia que enlluerna una parròquia vulnerable, necessitada de referents grupals. Capaç de tapar la realitat del dia a dia, de causar ansietat i depressió, de fomentar el gregarisme fanàtic i la violència, i tants altres efectes nocius que haurien de fer-nos pensar en la necessitat d’una desintoxicació col·lectiva, com més prompte millor.