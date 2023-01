En la novel·la electoral que viurem enguany, jo sé que Feixóo farà figa i no arribarà a la Moncloa, pobre home. Ho farà Sanchez, repetint els pactes amb podemites i independentistes, malgrat el que diguen algunes enquestes d’encàrrec. Les enquestes són futils i una prova és que unes altres donaven i donen Sánchez de guanyador. I són tan poc de fiar com els auguris dels arúspexs romans que obrien els ventres dels animals i hi llegien el que passaria per voluntat dels déus. I per què encarreguen aquestes enquestes tan infiables els del PP, si en pocs mesos seran paper mullat? Per influir en l’opinió dels ciutadans i fer que els voten, per això inverteixen tants diners. A més a més, dir el que farem a mig any vista és com dir quina tensió arterial tindrem, perquè en aquest cas, un ensurt sobtat, un contratemps, poden fer apujar o abaixar la tensió i les enquestes també, un escàndol, una posada de pota ben grossa, el descobriment d’una xoriçada i tot canvia, la gent s’ho repensa i nyaca. El que passarà sols ho pot saber el Nostre Senyor, però com no l’hi ha, tampoc serveixen de res les pregaries del clero més fatxa i dels addictes de la dreta i l’extrema dreta, que són gent, a més de dolenta molt beata.

En aquest sentit, els escàndols persegueixen el PP i no poden evitar que aquest any electoral coincidisca amb la major quantitat de vistes judicials contra ells per tots els casos de corrupció de què viuen (mireu l’alcaldessa de Marbella, que l’han pillada cagant). VOX no té judicis a la vista, però ja és un escàndol en si mateix. A ambdós partits els perjudica enormement els vincles que mantenen amb feixistes com Bolsonaro, Trump, Órgan, Putin… I què passa en les files socialistes-podemites-independentistes? Ningú no pot oblidar que Sanchez, que ja és president de la Internacional Socialista, tindrà la presidència europea precisamente en plenes eleccions, havent controlat la inflació, la renovada pandèmia, aconseguit l’excepció ibèrica amb Portugal i col·laborat eficaçment en la guerra d’Ucraïna. Les esquerres ibèriques han guanyat molt de prestigi i s’identifiquen millor amb Biden, Lula. Zelenski, el Papa Francesc... Així, el que han de fer aquests partits és evitar escàndols innecessaris i estúpides guerres internes, fugint dels atacs de banyes i dient sempre la veritat, com unes bones xiques i xics...