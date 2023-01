Fue por la pichula

Quién le iba a decir al autor de “La civilización del espectáculo” que acabaría convertido en motivo de chascarrillo en las fiestas navideñas del pueblo llano y en todos los espacios radiofónicos y televisivos con querencia al corazón. Pero aquel ensayo fue escrito antes de que el enamoramiento por un ciclón filipino de nombre Isabel arrastrara a Mario Vargas Llosa por el barro de la frivolidad.

Si no había suficiente material para el cotilleo con las dos primeras versiones de las causas de la ruptura, celos y discusiones frente a falta de interés por pasar por el altar por parte del escritor, faltaba conocer la verdad revelada por el diario nacional de referencia donde escribe tribunas de enjundia el premio Nobel. Una explicación mucho más propia de un literato, escrita negro sobre blanco en un cuento de hace un par de años que pasó entonces desapercibido y que tan oportunamente han rescatado en el prestigioso periódico.

Justificándose ante el mundo, el macho alfa lamenta haberse dejado llevar por su pichula. No fue la primera vez, pero quizás sí la última, atendiendo a la pérdida de funcionalidades del instrumento mencionado, según puede leerse en el relato que ha circulado en todas las redes posibles. Agotada la pasión, el abismo intelectual y familiar entre ellos era insalvable.

Un drama de telefilm de domingo aprovechado por los guionistas de “Aruser@s” para pasárselo en grande y preguntarse si estamos ante un nuevo “Shakiro” en alusión a las directas de la colombiana a Piqué en las letras de sus canciones. Sin duda una novela sobre su vida con la que presume de ser la única mujer que ha dejado al latin lover sería un super ventas arrebatador como su enamoramiento violento y pasajero, pero un despreciable best seller al fin y al cabo.

Recuperando su personaje, refugiado en París, lee a Flaubert en voz alta, aunque él no es Madame Bovary y seguirá su camino lejos de aquellos asfixiantes días vividos con Enrique Iglesias y Anna Anna Kournikova en Miami o su participación en el reality de Tamara Falcó, que podría haber precipitado la ruptura de Isabel y Mario. El peruano no la defendió ante las críticas recibidas por sus más que desafortunadas palabras en México y la matriarca no se lo perdonó. Tampoco es que la hijísima necesite para nada al ya exnovio de su madre. Dejando al personal con dos palmos de narices ha vuelto con Íñigo Onieva pasando del nanosegundo de metaverso a la misa del gallo. Menuda segunda temporada de “La Marquesa” tienen entre manos.