Si fa uns pocs anys algú m’hagués dit que sense llevar-me del davant de l’ordinador podria contactar amb gent dels antípodes no m’ho hagués cregut. Els avançaments de la tècnica ens està fent la vida molt més fàcil. Amb l’arribada dels ordinadors començarem a arraconar les velles màquines d’escriure, encara tinc aquí, a la vora voreta d’on estic escrivint una vella Olivetti, portatil, petita eina verda amb la que, durant anys, des del 1969 que vaig començar a escriure en aquella petita revista GORG, he escrit centenars d’articles per diversos mitjans de premsa. Avui, la vella maquina reposa, junt a la pipa que fumaba mentre escribía, a un armari des d’on, com una antiga camarada, vigila les paraules que vaig escrivint mentre apareixen a la pantalla del monitor.

Benvinguda la técnica que ens permet fer tantes coses sense moure’s de casa. Mercès a l’ordinador puc escriure cartes, enviar articles als mitjans on col·labore, fer transferències bancàries, parlar amb els amics veient-nos les cares per la pantalla, en fi, tota una varietat de coses que abans m’ocupaven més temps per dur-les a terme. Però els avançaments de la técnica sempre han tingut també una part negativa, l’aparició de les primeres màquines en l’època de la industrialització va obrir les portes de l’atur i la misèria per milers de treballadors als que aquelles noves eines van substituir, el mateix que ara que, dia a dia, veiem com a les oficines bancàries van desapareixent treballadors perquè la majoria de tràmits es poden fer mitjançant els caixer automàtic o bé per Internet, la xarxa, que com una tela d’aranya, ens té atrapats a tots.

També ara, com al principi de l’aparició de la industrialització, la técnica està començant a substituir els humans a alguns llocs de treball, però per mi això és el peatge que ens cal pagar per les comoditats de les que com contrapartida podem gaudir. L’aparició de les xarxes d’Internet ha fet créixer com bolets tota una sèrie de hooligans que, cobardament, amagats en l’anonimat, es dediquen a insultar, denigrar i sembrar odi contra els que no pensen com ells. Han fet de l’insult i la mentida la seua bandera, els uns es dediquen a anatematitzar els polítics i seguidors d’un color diferent als seus, arrossegant-los pel fangar, els altres diuen de verdes i madures d’aquell cantant que abans idolatraven però que ara els agradaria defenestrar, i aquells de més enllà cada matí es lleven amb ànsies de anar a la Web del «pardalet» a «piular» tantes mentides com els vinguen al cap. Els seus seguidors els creuen a ulls clucs retuitejant i multiplicant la calumnia, la mentida, l’odi i les notícies enganyoses.

Ningú estem fora de perill d’aquesta colla d’animadors de l’insult, moltes vegades tan sols son uns miserables que amagats sota l’anonimat es dediquen a sembrar odi contra allò que pensen va contra els seus interessos o els d’algú a qui idolatren sense parar esment en res més. Poden enfonsar honra i hisenda amb les seues «piulades», poden fer història d’una falsa anècdota, poden ensorrar el treball de qui no pense com ells. Tots aquest que amaguen la seua identitat a la xarxa sota noms falsos son un vertader perill.

Joan Fuster es va referir a ells, segurament encara no existia la xarxa però si personatges d’aquesta calanya. «M’odien, i això no té importància, però m’obliguen a odiar-los, i això sí que en té», efectivament, per les persones pacífiques, per les persones que creuen en la bondat de la gent, que els «odiadors» els obliguen a odiar no és plat de bon gust. Ja ho deia Plaute «homo hominis lupus est» però, segurament els insultadors professionals també desconeixen que Plaute acabava la frase dient «i no es home, quan desconeix qui és l’altre».