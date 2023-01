El jueves 29 de diciembre, mientras volvía a casa después de practicar deporte, escuché en la radio la noticia que, lamentablemente, llevaba días esperando: en São Paulo moría Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé. Rafa Nadal reconocía en un tuit que era un día triste para los que amamos el fútbol.

Las vivencias de cada uno de nosotros explican nuestras pasiones. Mi primer contacto con el mundo del fútbol sucedió durante el mundial de Méjico de 1970. Con ocho años tuve la suerte de poder disfrutar de la mejor selección brasileña de la historia. Recuerdo estar en el regazo de alguno de mis hermanos y ver que jugadores como Tostao, Rivelino, Jairzinho y Pelé hacían magia con el balón. Posteriormente las colecciones de cromos, la liga ganada por el Valencia en 1971 y la proyección de un documental sobre Pelé al que asistí en la Casa de la cultura de l’Eliana me encaminaron definitivamente a amar este deporte. En el colegio nos pasábamos los recreos jugando al fútbol; cuando no teníamos balones cogíamos una bolsa, la llenábamos de papeles y empezábamos a pegarle patadas. Los fines de semana jugábamos en campos de tierra, auténticos pedregales cuyas porterías eran dos pedruscos. Raro era el día que mi madre no tenía que curarme con Mercromina las rozaduras de las rodillas; los niños de entonces pusimos de moda las rodilleras. El fútbol me permitió entablar grandes amistades. Hoy miro hacia atrás con nostalgia y me doy cuenta de que a mis mejores amigos los conocí jugando a fútbol. Correr en el campo, chutar a portería, regatear, centrar, cabecear, defender, despejar la pelota, volear o taconear y marcar goles se convirtieron en la mejor válvula de escape. En cada partido disfrutábamos; si ganábamos era una victoria colectiva, los goles los celebrábamos todos juntos, y si perdíamos era una oportunidad de superación.

Oscar Rubén Valdez, un extremo zurdo que encandiló a los valencianistas en la década de los setenta, contaba en una entrevista que una vez retirado del fútbol, mientras dormía, todavía soñaba que seguía jugando. A día de hoy, el inexorable paso del tiempo no me permite jugar a fútbol; también, en más de una ocasión, me ha ocurrido lo mismo que contaba Valdez. Ahora disfruto del juego de otra forma, juntándome con los amigos para ver los partidos. Es un momento único en el que aparcamos nuestros problemas para charlar, reír, analizar jugadas y, cuando la mítica del gol se produce, saltar todos juntos en un ritual que nos hace felices.

La magia del fútbol que Pelé globalizó radica en que, en estos momentos, en cualquier rincón de África los niños practican el fútbol en su esencia más pura: muchos le pegan patadas al balón, sin césped, sin botas, pero con la ilusión de marcar goles y abrazarse. La épica del fútbol consiste en que el 25 de diciembre de 1914 soldados alemanes y británicos dejaron de matarse por unas horas y en el frente occidental, entre Francia y Bélgica, abandonaron sus trincheras y acabaron jugando un partido en pleno barrizal, rodeados de alambradas. Quizás la mayor gesta del fútbol se dio en Ucrania cuando jugadores del Dínamo de Kiev, en 1942, en plena ocupación alemana, cometieron la locura de ganarle a una selección nazi; muchos de ellos lo pagaron con su vida. La dignidad de aquellos jugadores debería hacernos amar el fútbol en estado puro que Pelé dignificó jugando a ritmo de samba y rompiendo fronteras, razas e idiomas.