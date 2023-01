Posats a subratllar l’inici assolellat de l’any amb desitjos no convencionals i confrontant-los amb el noticiari de desgràcies polítiques, s’ha de començar sumant l’oprobiosa i potser no del tot fracassada bolsonarada del Brasil –copiada de la no del tot fracassada trumpada dels Estats Units, almenys si es considera que el nou president de la Cambra de Representants és un personatge que inspirà, diuen, el protagonista de la sèrie «House of cards».

Segurament, l’immens i decisiu Brasil no és la primera vegada –ni ara fa unes setmanes, el Perú- que pateix una proposta de colp d’Estat després d’unes eleccions democràtiques guanyades per la democràcia mateixa, pel progressisme o les llibertats socials. Encara que, certament, els nous mètodes del ranci autoritarisme, poden paréixer menys violents, passats per la propaganda mediàtica i les xarxes socials.

Així que, posats a no jugar amb paraules, no ens detinguem a glossar la màquina de la por al Brasil: segurament, hi fracassarà ara quasi del tot, però està en plena forma, amb diversos estils, a la majoria de països del món. I al cap i a la fi, la mascarada de Brasilia en els edificis democràtics de Niemeyer, no ha resultat amb víctimes –a diferència del Perú fa uns dies, i dels Estats Units fa ara dos anys. I l’augment de la informació i la desinformació que compartim, revela que la democràcia té ara tantes agressions amb víctimes evidents i multitudinàries –vaja, ara mateix a Ucraïna i a les dotzenes de països amb guerres i guerretes de tota classe-, com silenciades per dictadures de qualsevol estil.

Segurament, eixes evidències tremendes també se sostenen sobre maneres socials de pensar i d’actuar, induïdes quasi sempre per banalitats comunicatives d’una ridiculesa insultant. I per això, la manipulació de desgràcies generals no sol ser sinó l’expressió general i bestial d’idees i d’accions que també tenen el seu pòsit en la vida local i diària: en les proximitats que compartim.

Per aplicar una mica la necessitat d’una convivència i una capacitat de diàleg sense banalitats, se m’acut al·ludir a les barbaritats interessades –o siga, intentant comparar la barbaritat actual al Brasil amb la situació política d’Espanya- tuitejades per una agressiva representant del principal partit de l’oposició. És d’esperar –però ja veurem, precisament, en les diverses eleccions d’enguany- que no hi triomfen els vots dels qüestionaments de la legitimitat dels vots democràtics, de la nostra democràcia assolellada d’ara mateix.