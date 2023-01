Anys enrere, en concret seixanta, en plena dictadura franquista, es va obrir una escletxa a les pàgines d’aquest diari, que s’havia convertit en un diari de l’statu quo. El fet és que el seu administrador, Francesc Soriano Bueso, antic valencianista, juntament amb els germans Enric i Josep Valor gestionaven el suplement setmanal «Valencia, suplemento dedicado a sus hombres, a su historia, y a su tierra»; eren sols quatre fulls, però, aquest suplement donà acollida a un ampli ventall d’opinions, unes a la linia tradicional, i altres identificats més amb la represa valencianista que havia fet irrupció, així, per exemple, coincidien papers d’Alcayde Vilar, Almela i Vives, Enrique Brines, i Antoni Igual Úbeda, amb altres de Fuster, Enric Valor, o Sanchis Guarner. Igualment, introduïren col·laboracions de joves, jo mateix vaig encetar la meua activitat amb un article sobre el jesuïta Pare Vicent, qui havia estat l’introductor al país del catolicisme social al segle XIX.

En aquest suplement, coexistien diferències visions en relació al fet valencià, sempre en el marc cultural, semblava doncs que existia pluralitat i coexistència, fins que esclatà la polèmica. Cal situar el moment: 1962, el franquisme estava essent contestat, una part de les noves generacions demànavem justícia i llibertats, en maig d’eixe any van esclatar les vagues d’Astúries, a tot l’estat es visqueren moments de solidaritat a les Universitats i fàbriques, tanmateix, els moviments identitaris també es feren visibles. En aquesta tessitura, un falangista de pro, vicepresident de la Diputació, Diego Sevilla Andrés, en desembre de 1962 publicà dos articles contra el que ell considerava un perill que calia aturar, els títols dels esmentats articles hi són cridaners: «Burguesia y separatismo», «Alerta a los valencianos». El 3 de gener de 1963 Joan Fuster, replicà a Sevilla Andrés publicant altre paper sota el títol «Mi vela en este entierro», on amb ironia i alhora contundència, refuta les contradiccions i falsedats de Sevilla Andrés. I clar, ho feu al mateix diari, que com he dit estava en mans del franquisme.

La reacció resultava inevitable, puix un factòtum del Règim, com era Sevilla Andrés, havia estat patit una ofensa i això era inacceptable. Passats uns dies, des de Govern Civil i altres instàncies, s’orquestrà una campanya a Levante i Las Provincias contra Fuster, qui acabava de publicar El País Valenciano. Òbviament, Fuster resultà vetat a la premsa valenciana, i per tant no pogué fer ús de cap replica. Aquest, diguem incident, evidencià com un valencianisme que anés més enllà del folklore era un perill per la dictadura, i com aquest es situava com en el combat democràtic al nostre país. L’objectiu d’agitar el perill «catalanista», com feu Sevilla Andrés, evidencià com es situava cadascú, uns amb la dictadura i d’altres amb la democràcia i la llibertat d’expressió, la qual cosa es va expressar en una carta amb moltes signatures en defensa de Fuster que no va estar publicada malgrat ser lliurada als directors de Levante i Las Provincias.

Doncs, ara passats seixanta anys, té sentit recordar aquesta història, puix continua havent-hi ciutadans que ignoren moltes realitats passades que tenen a veure amb el present, i, dissortadament, encara es fabriquen controvèrsies com aquella.