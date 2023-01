Enguany serà any electoral per partida doble. Si les coses no canvien, tindrem a maig les autonòmiques i municipals i cap al final d’any les generals.

Malgrat la reforma laboral, continua havent-hi molta gent que està passant-ho molt malament tot i tindre un treball remunerat. I mentre, les grans fortunes han augmentat els seus beneficis més d’un vint per cent en un any.

Juntament amb la precarietat salarial i laboral cal afrontar altres reptes de forma urgent i, potser això marque algunes diferències als programes electorals dels partits. Parlem del canvi climàtic, per exemple i de com afrontar-lo més enllà de les crisis energètiques que hem patit fa dècades.

Parlem de la salut mental que està quasi abandonada per la sanitat pública. Hem vist com la pandèmia l’ha feta eixir del racó on estava quasi amagada. Cada dia som més les persones que necessitem ajuda de professionals d’aquesta branca de la sanitat per poder entendre l’entorn social en el qual vivim i poder afrontar la situació permanentment canviant i no sempre de forma coherent que ens ha tocat viure.

Parlem, també de la situació de la gent jove amb una total incertesa de projecte de vida. I amb situacions de quasi impossible emancipació per problemes d’ocupació i també, d’habitatge amb preus de lloguers disparats i poques ajudes per poder fer front a aixa situació. Tenen, en general, una formació molt més que acceptable i en molts casos bastant elevada, però malgrat això i, tret d’algunes especialitzacions, tenen molt difícil incorporar-se al mercat de treball amb treballs decents. I és una pena perquè estem perdent molt de talent en totes les disciplines.

Un altre tema que s’hauran de plantejar els grans partits de cara a la seua oferta electoral és el de les cures. En pocs anys la generació del baby boom, començarem a ser gent gran i moltes persones necessitarem cures. L’actual sistema públic no preveu aquesta situació. I, una vegada més, fa descansar aquests treballs en les famílies com a gran matalàs que ha de substituir, per inexistent, un sistema públic i de qualitat en cures i atenció a les persones grans que han treballat al llarg de la vida per a garantir el sistema de benestar tot i que sempre no ho hagen pogut aconseguir.

I quan parle de cures vull incloure també a les persones amb discapacitat que no poden ser ateses als centres públics d’atenció específics com centres ocupacionals, centres de dia o residències específiques.

O de la gent menuda quant no està a l’escola. O, senzillament a persones malaltes que poden ser o no de llarga duració. En definitiva un sistema de cures que no descanse majoritàriament sobre les espatlles de les dones de les famílies que, en massa casos, han de renunciar a les seues carreres professionals per a fer-se càrrec d’aquestes situacions. O, en el millor dels casos, pagar a altres dones econòmicament més desafavorides perquè les facen.

Aquests són alguns dels temes que, com a ciutadana, em preocupen i, als quals cal sumar, per descomptat, la situació de les víctimes de les violències masclistes en totes les seues variants que al llarg d’aquesta legislatura han quedat prou abandonades per part del Ministeri d’Igualtat.

En definitiva, problemes de persones que necessiten respostes per a aquests problemes de persones.

Quines solucions ens proposaran els diferents partits? Aconseguirà alguna formació d’esquerres tornar a il·lusionar a tota la gent que necessitem saber que el nostre vot ha de ser coherent i no sols útil?

El temps va passant i esperem propostes. Tic, tac, tic, tac...