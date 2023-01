Qué mala pata tiene a veces la palabra «pero», ¿no creen? «Te quiero muchísimo, lo sabes, pero...», «te has esforzado mucho, pero…», «yo no soy racista, pero...». La palabra «pero» arrincona nuestras palabras deseadas y permite que su adversario entre en escena para dejarlas, antes de llegar al punto, heridas de muerte y sangrando. Estos días pasados lo he oído y leído; en varias circunstancias, en varios medios. Muchas líneas, muchos argumentos y muchas entrevistas con un mismo puñal y un mismo «pero»: que sí, que hacen falta más recursos, pero que los docentes necesitamos otra mentalidad. Me pasma ese mensaje en el que «mentalidad del profesorado» vence por puntos a «recursos» viniendo justamente de personas que dicen ser de izquierdas. No deja de tener su ironía porque, desde que se inventó, la izquierda es materialista: uno de sus fundamentos es que la sociedad cambia y mejora cuando cambian y mejoran las condiciones materiales. ¿Esto no lo saben en la izquierda? Todo lo que no sea contemplar, factorizar y calcular el impacto real material que tendrá una determinada medida (o una nueva ley), implicará con seguridad un efecto pernicioso en los colectivos más desfavorecidos, tensionar aún más el sistema cargándolo sobre las espaldas de los trabajadores y aumentar la brecha de la desigualdad entre aquellos que cuentan con recursos y los que no. Echar la culpa a los trabajadores de que un servicio público no funciona bien tampoco es muy de izquierdas, que digamos. De hecho, normalmente responde a una estrategia para ocultar las carencias estructurales y presupuestarias de dicho servicio y de paso encontrar una cabeza de turco que justifique la privatización, total o parcial. ¿Es la mentalidad docente el próximo negocio millonario del sector educativo?

Los docentes no somos trabajadores precarios pero trabajamos en la precariedad. Cuando salió el decreto de inclusión, esta humilde docente tenía a su cargo siete materias diferentes, dos de ellas de dos especialidades que no eran la mía, doscientos cincuenta alumnos, una veintena con dictámenes de necesidades educativas especiales, una diversidad enorme tanto de acceso como de adaptación curricular y, sin exagerar, un total de cero horas de coordinación específicas. ¿Cuál es la mentalidad adecuada para personalizar la educación en esas condiciones y alcanzar la máxima inclusión? ¿Qué formación te capacita para sacar eso adelante haciendo todo lo que las leyes sueñan que hagamos? A veces creo que necesitaríamos un «me too» docente, un baño de realidad y datos empíricos sobre las condiciones materiales de nuestro trabajo para que los que opinan sobre educación y enarbolan ideales despierten de su sueño dogmático. Sobre todo porque poner el acento en la formación y la mentalidad de los docentes (la parte sangrante de esa frase herida por un «pero») tiene tres efectos perniciosos. El primero, desmoralizar a los docentes comprometidos con su trabajo o provocarles un bonito síndrome de Atlas. El segundo, propiciar suculentos convenios para que la formación nos la den los bancos (que por lo visto son los que más saben de educación y de inclusión). Y el tercero, designar oficialmente a los culpables de los fracasos reales y concretos de esa educación soñada en los despachos mientras la siguen dejando infrafinanciada. De ahí a privatizar o semiprivatizar la educación va un paso. Pero sobre todo, y esto es lo peor, mina la confianza que las familias deben tener en nosotros para que podamos trabajar de forma eficaz. Es normal: a mí también me costaría no ponerle trabas a un profesional de cuya formación desconfío. Decir que los docentes no sabemos o no queremos hacerlo bien, ese descrédito, puede convertirse en una profecía autocumplida: la receta para el desastre. O para la privatización. La mentalidad y los ideales, bien debería saberlo la izquierda, enmascararan las carencias de un sistema precario para perpetuarlo. Así que no me den ideales: ya los tenemos todos. Pido recursos, recursos y recursos. Y a los que ofrecen diagnósticos y opiniones, realidad. Un poco de realidad, por favor.