Es torna a parlar de la renaixença del llop, un animal que gairebé sempre ha estat una icona per encomanar la por, els nostres contes d’infantesa ens parlaven d’una nena vestida amb una caputxeta vermella a la que el llop es volia cruspir per berenar però ella fou més llesta i va matar la bestia, també apareix el llop per referir-se a l’amo, el caciq, a Terra Baixa, obra de Guimerà, Manelic quan el mata arriba al poble cridant per tres vegades «he matat el llop». Pel contrari a la mitologia podem trobar una bona lloba, Luperca, que va amamantar als bessons Ròmul i Rem. suposats fundadors de Roma, la imatge d’aquesta bestiola amb la bessonada mamant està als Museus Capitolins de Roma, on se la coneix com la «Lloba Capitolina».

Ara, en ple segle XXI, continua parlant-se de llops, fa uns dies vaig llegir, a les pàgines d’aquest diari, que pels voltants de Requena una parella de llops tenia atemoritzats a motoristes, ciclistes i conductors de la comarca, una vegada més la por al llop. Una por ancestral entre la població rural al llarg dels segles. Requena va ser zona de llops, en 1634 el rei Felipe IV va establir que per cada llop mort es pagaren 44 reals al «llobero», disposicions posteriors també lluiten contra la població de llops que feia malbé la ramaderia de la comarca. La lluita contra el llop va fer que al segle XX la seua població pasara a estar en perill d’extinció.

La parella de llops de Requena, afortunadament per la ramaderia, fou una falsa alarma. Eren dos gossos feréstecs que s’haurien escapat de la casa on hi eren. Ara ja han tornat al redil i la població respira tranquila sana i estalvia. Però hi han unes altres manades de llops que, amagats sota la pell de xai, vestits d’executius amb traje, camisa blanca i corbata son molts més perilloses que les bestioles del bosc. Ell llop del feixisme i el gran capital, disfressat de polític u d’home de negocis, cavalca, sense fre, lliure i sense que ningú l’aturi, per Occident. Son aquells que, a les grans ciutats, disfressats amb la pell de xai de fons d’inversió van comprant propietats immobiliaries per immediatament fer fora els llogaters, pujar els preus i fer negoci, son els llops del capitalisme que van desdibuixant l’idiosincrasia de barris i ciutats amb l’expulsió dels seus veïns habituals.

També hi ha altres manades de llops, son els llops de la política que sota la pell de xai amaguen, amb l’ajuda d’un programa electoral on prometen tot el que ja saben no tenen intenció de complir, les seues vertaderes intencions. L’espècie més perillosa d’aquesta manada de llops de la política es la que disfressats de demòcrates, fins arribar al poder, amaguen la seua ideologia totalitaria que sols trauen a la llum quan han arribat a tindre a les seues mans el poder de decisió. Es tracta, tal vegada, de l’espècie més perillosa del «llop urbanita», no tenen escrúpols, van sempre a la d’ells o al servei de qui més pagui els seus serveis, si arriben al poder i posteriorment les urnes els descabalguen d’ell acusen, qui legitimament els ha guanyat, de falsedats i tupinades que ells, els llops del poder, no han tingut cap pudor en usar mentre eren als llocs de comandament. Els hi sonen els noms de Trump i, més recent, el de Bolsonaro, o els que a Espanya acusen Sánchez de presidir un Govern il·legítim? Son llops amb pell de xai.

Aviat tindrem que anar a les urnes, molts d’aquests llops ja estan cosint les seues pells de xai per intentar enganyar-nos. Fem memòria i recordem que no tots els polítics son iguals, alguns creuen en la seua feina, la de servir als votants. Vostè mateix.