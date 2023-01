Entre las imágenes del asalto al Congreso brasileño del otro día, protagonizado más por severos neandertales que por meditabundos sapiens, y el alegato, ya conocido, del hijo de Charles III, quien culpa a su hermano William y a la inefable Kate de su exhibición años atrás del brazalete nazi en una fiesta de alcohol y cocaína (sic), pienso en la enajenación de los primeros y en la estupidez frívola del segundo, en cómo convergen las dos actitudes, y lo hago mientras guardo sin orden ni control los adornos navideños: soy expeditivo en este quehacer, pero en esta ocasión he sido moroso. Conozco una persona que un año no retiró el árbol y este quedó armado en un rincón de la salita hasta el siguiente diciembre. Me contó que resistió el circuito de las estaciones sin ser reintegrado en el armario del pasillo donde campaban abrigos en desuso, un palo de golf torcido, un par de paraguas y una bolsa Adidas de cuando iba al gimnasio. Convivió doce meses con él, aunque sin conectar las lucecitas. Lo que yo no comprendo es cómo esa persona se resistió, igualmente, al suicidio cada vez que pasaba por delante de él y veía las bolas de colores y la estrella plateada en la cúspide haciéndole un guiño.

Lo de Brasil y lo de Harry me invitan a recordar, por contaminación, que enero es el mes de las víctimas del Holocausto, algo serio que no admite el más pequeño chiste. Cada curso, conforme nos distanciamos del suceso histórico que supuso el nazismo, la bibliografía aumenta de un modo exponencial con nuevas muestras, y voy a citar algunas sin entrar en la ficción, donde la cosa crece de una manera más considerable. Es buena noticia porque es necesario mantener viva esa memoria colectiva. Me refiero a testimonios de personas que sufrieron aquella lacerante experiencia cuya cicatriz los acompañó hasta su muerte, tales son los testimonios publicados o recuperados de Somma Morgenstern, Jan Karski, Fred Wander, H. G. Adler, a los que sumamos los clásicos reeditados de Primo Levi, Violeta Friedman o Imre Kertész, sin olvidar el recuerdo que consigue transcribir Claude Lanzmann, responsable de la inesquivable cinta Shoah, en sus memorias traducidas no hace mucho al español. Heinrich Böll, por dar una sola cara desde la ficción, nunca dejó de hacerse eco de aquella forma criminal, y lo concretó a través de algunos libros que le valieron el Nobel y el aplauso de público y crítica. La magnífica Opiniones de un payaso, que nada envejece, deja esta reflexión indirecta en torno a esa sociedad que miró hacia otro lado cuando la demencia extrahumana, entre músicas wagnerianas y mitos rúnicos, se había instalado sin fricciones en el seno más profundo de Alemania y sus aliados. Léase, por ejemplo, Hungría, Bulgaria, Rumania y la acomodaticia Austria. Es una tarde dulcemente melancólica, pero esa controlada melancolía al guardar espumillones y guirnaldas ha mutado en depresión apenas me he sentado en el sofá a seguir las noticias de la tele. Porque, además del Harry ese y la cifra que va a cobrar o ha cobrado ya por los trapos que anda agitando, además de los brasileños golpistas, hay que añadir la tragedia de las mujeres asesinadas en España en este recién 2023. Un insoportable exceso ya en lo que llevamos de mes.