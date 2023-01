Un papel ridículo

Dice Josep Pla que el artículo es eso que se vomita después de haberlo masticado mucho en la cabeza. Quizás mientras caminas, en el duermevela antes de que atrone el despertador o en la quietud de una sala de espera, cuando sueñas con cerrar los ojos y que haya desaparecido el problema que te ha llevado hasta allí.

Camino para no dar tregua al vacío. Camino y mastico frases. Camino solo y no es metáfora. O sí. La soledad es la única certeza. La única seguridad en una existencia esencialmente insegura, sin destino cierto y sin siquiera fecha de apagado. Lo demás son complementos: la familia, la amistad, la cultura, incluso la política. No sé por qué aburro con lo que ya es sabido. Si algo conocemos después de siglos es nuestra marca de origen. Sabemos bien de eso y de intentar esconderla para sobrevivir. Lo bueno, quizá lo único bueno, son los aliviaderos existenciales que hemos sabido crearnos para hacer el pasaje más grato: la familia, la amistad, la cultura, incluso la política. Incluso la política: intentar pasar y dejar un mundo mejor, favorecer el bien común. El premio es una conciencia limpia, haber engañado a la soledad con la entrega. El premio mayor, solo para elegidos, es la posteridad.

No son los mejores tiempos para la política cuando se juega en el barro y por los extremos, pero no eran mejores cuando brillaba por fuera y estaba podrida de corrupción por dentro. Algo más transparente sí es hoy. No son tiempos buenos cuando las contradicciones sobresalen sin pudor por los rigores de un mundo dominado por las apariencias: algún día alguien nos sacará los colores con todo los que estamos diciendo sobre el trasvase, las nuevas energías, el cambio climático y lo que realmente hacemos como consumidores del planeta.

Lo seguro es que el mal siempre nos sorprende. Creemos saberlo todo y haberlo vivido todo y ahí están, de nuevo, la guerra y la barbarie de los fanáticos. Creemos saberlo todo y no sabemos identificar el mal hasta que ya es tarde. Lo seguro también es, sin embargo, que siempre quedará alguien que no abandone y luche por una existencia mejor.

La divina cultura es el gran acompañamiento, la manera de no creernos solos, sino en una comunidad que comparte emociones y pensamientos. He vuelto a ver estos días Historias de Filadelfia. Creo que es la película que más veces he visto. Siempre es un buen trago para acompañar la ausencia de certezas. Un trago sin pretensiones, que siempre es más dulce. En esos personajes me encuentro: quisiera ser como ese Cary Grant que puede soportar cualquier tropiezo con una sonrisa y siempre perfecto (ayuda que el dinero nunca haya sido un problema para uno). Quisiera ser como ese James Stewart que no pierde el sueño de escribir algo digno y que aún mantiene intactas las ilusiones. Quisiera tener la lucidez cáustica y aún plena de esperanza de Ruth Hussey. Y quisiera estar cerca de Katherine Hepburn, tan fuerte y segura como vulnerable. Hay miles de películas. A mi esta me reconcilia con el mundo.

Camino y mastico el recuerdo de una noche reciente en Mestalla. Camino y pienso en el muerto. Poco antes del minuto de silencio a Pelé y poco después de enterrar a un papa en Roma, un individuo moría solo en un estadio de València rodeado de 39.000 almas que lo vieron ir sin saberlo, porque la mayoría no supimos que había muerto. Se fue al menos con un aplauso que ya no pudo escuchar. Todo demasiado absurdo. Como la existencia misma. Como este trozo de papel. Un articulo de periódico no es en definitiva más que un papel ridículo. Ya lo decía Pla. Ni siquiera ya ni eso.