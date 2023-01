Que no hacer aprecio

Una ciudad cosmopolita destaca por los atractivos que unen la vida tradicional de sus habitantes con las propuestas llevadas a cabo para lucir su modernidad. Los mercados son un regalo para el turista, por su ambiente y las compras. Pero el único lugar donde encontramos las grandezas y las miserias de las costumbres no impuestas, donde la necesidad se mezcla con historias personales, la cultura y la curiosidad, son los rastros.

En la futurista ciudad de Tokio se puede visitar el tradicional mercado al aire libre de Ameyoko, con su historia de mercado negro después de la II guerra mundial, sus antigüedades y sus baratijas, entre los mejores museos y parques de la capital. Al pintoresco mercadillo de Portobello, en el famoso barrio de Notting Hill de Londres, se le han dedicado hasta canciones. Los de París y Nueva York tienen como común denominador las pulgas que blasonan sus nombres y estar situados en sus calles más céntricas, Saint-Ouen y Chelsea Street, que visitan más de cinco millones de personas al año.

El saber y los conocimientos que destilan en estas reuniones no organizadas, donde la inexistencia de IVA se suma a los placeres clandestinos con normas vitales, no se aprenden en las universidades. Pero muchos estudiosos de arte, historia, arquitectura o voraces coleccionistas rebuscan, entre lo que la sociedad tira a la calle, tesoros olvidados a los que la gente ya no les concede valor.

La historia del rastro de València no ha elegido voluntariamente llevar un camino contrario a ellos. Si visitamos las casas-museo de Sorolla o de José Benlliure, las encontramos repletas de artesanías, antigüedades adquiridas en el extranjero o sacadas de las iglesias derribadas después de la desamortización y el ensanchamiento de la ciudad. Sus inicios vienen de cuando el Mercado Central no era más que unas paradas reunidas alrededor de la Iglesia de los Santos Juanes, donde también montaban sus puestos chatarreros, libreros, traperos, vendedores de antigüedades y muebles viejos. En los años sesenta pasó a la plaza de Nápoles y Sicilia y los posteriores ayuntamientos han ido relegándolo del viejo parking del Antiguo Hospital a la plaza de Luis Casanova, hasta que lograron encontrar, por fin, la pésima ubicación actual, en un estilo de campo de concentración, en la avenida Tarongers.

Mucha acción vecinal con arbolitos inhóspitos y calles para convertir peatones en turistas de su propio barrio no crean cultura, por muchos bancos sin respaldo que esperen las supuestas charlas de vecinos que parecen aparecer en las maquetas. La vulgaridad mental de comerciante que desprecia lo que vende una persona necesitada para obtener después un beneficio, ha estado tan metida en la mentalidad de nuestros consistorios que algún día podremos encontrar en la reventa de un puesto del rastro la cabeza de Adolfo Rincón de Arellano, la de Rita Barberá o la de Joan Ribó.

Los objetos no tienen valor por sí mismos. Si nadie lo compra, el diamante Koh-i-noor sólo es un atrapa-polvo en una vitrina. Sin embargo, un vaso de agua, imprescindible para que usted y yo podamos viviendo, es gratis y está establecido que ningún establecimiento se lo niegue. Pero también los objetos, los edificios y los lugares hermosos, nos comunican sentimental y filosóficamente con las personas que nos precedieron. Y aunque no hay que dejarse tiranizar por ellos, tampoco es necesario destruirlos irreflexivamente como se ha hecho con tantos valores populares como albergaba València y cuya lista se está haciendo cada día más interminable.

Si quieren conocer más sobre lo que fue el céntrico rastro de València, sus asombros, sus luces y sus sombras, les recomiendo el fascinante libro Que llueva en domingo no hay derecho, que un amante de la vida, Juanvi Martínez, ha sacado a la luz con la editorial Osadía Ediciones, gracias a los escritos en primera persona que consiguió de Alberto Maeso Manzano. Los mejores valores esperan que alguien los encuentre.