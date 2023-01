Els autobusos de València (EMT)

Parlar dels autobusos de València es pot fer des de dos punts de vista. D’una banda el punt de vista de la majoria de la població que valora amb un 7’3 el servici d’autobusos de la ciutat, el quart millor valorat després de les biblioteques, els mercats i els carrils-bici i amb una tendència creixent els últims anys des de un 6’3 en 2018 fins al 7’3 actual. D’altra banda, les desqualificacions de l’oposició de dretes que considera que és un servei roín, deficitari i amb continus problemes emprant un llenguatge destructiu propi de la dreta més extrema.

Quina és la realitat de l’Empresa Municipal de Transports de València? Cal dir que va patir una estafa de quatre milions d’euros que, pas rere pas, les sentències judicials van determinant les responsabilitats de cadascú. I està quedant clar que no és imputable, precisament, a la direcció de l’empresa.

Més enllà d’este tema hi ha molts aspectes que ajuden a la valoració positiva de l’EMT. Un d’ells és que s’ha reduït l’edat mitjana dels autobusos dels dotze anys que tenien en 2016 als 7’8 anys actuals comprant 348 autobusos durant este període. Cal recordar que de 2011 a 2015 es compraren només dos autobusos. Ara si puges a un bus, la probabilitat d’agafar-ne un de nou és molt elevada com saben tots els usuaris. Un altre factor és que hem augmentat la plantilla en més d’un 22%, de 1.437 persones de 2015 a les 1.763 persones actuals.

L’EMT en estos moments a més de transportar amb el «Bono oro» als nostres majors, transporta gratuïtament als menors de 30 anys, i continuarà fent-ho almenys fins al 30 de juny d’enguany. I açò sense tenir en compte els bonos a les persones aturades, els descomptes del 50% i altres descomptes de tipus social. En definitiva, no és exagerat afirmar que més de la meitat de la població viatja en l’EMT gratis o mitjançant quantitats simbòliques. I açò s’ha fet a pesar de que la pandèmia del covid suposà un descens de 20 milions en els ingressos i un augment de despeses. Malgrat esta situació econòmica complicada, l’EMT ha fet un esforç per millorar el seu servici amb l’ampliació i el canvi de tot el sistema de bus nocturn passant de les 11 línies nocturnes d’abans a les vint-i-tres actuals, triplicant els viatges nocturns, arribant a pobles prop de València i a la majoria de barris quasi les vint-i-quatre hores del dia amb la finalitat de facilitar la mobilitat als treballadors d’horaris de nit o matinada (hostaleria, turisme, neteja, etc.) així com a les persones que han eixit a sopar o de festa.

Suposa esta una situació de «fallida» de l’empresa com reiteren els partits de dreta? No. És cert que l’EMT és una empresa pensada per a rendir un servei, el transport públic, no per a obtenir beneficis. Però paga la pena veure la seua història i comparar-la amb altres empreses de transport. En estos moments l’endeutament de l’EMT és de 95 milions: 33’5 de leasing, 39 del BEI (els dos causats per l’adquisició d’autobusos) i 17’5 a causa de la covid. Abans de 2015 es demanaven pòlisses de crèdit de forma recurrent a final de mes per a pagar proveïdors i a la plantilla. No hem d’oblidar que enguany acabem de pagar 2’7 milions anuals per fer front al deute de l’EMT de 2015. Tampoc que en els pressupostos de 2023 s’inclouen 2’4 milions per fer front al endeutament degut a la covid.

També paga la pena comparar amb altres ciutats: Madrid amb 2.100 autobusos aprova un pressupost 2023 de 793’8 milions amb un creixement de 65’5 milions. A més el consorci regional de transports li aporta 107 milions per «compensación de incremento de costes». Sevilla amb 413 autobusos i 1.551 persones empleades té un pressupost de 120 milions per a 2023. En 2020 va rebre 20 milions extres d’ajudes municipals per la covid, en 2021, 11 milions extra per la pandèmia, en 2022, 10 milions pel mateix motiu.

València amb 490 autobusos i una plantilla de 1.763 persones, té un pressupost de 76’4 milions per a 2023. Suposa 2’5 milions de creixement, un 3’3% més. Hi ha un acord de la Junta de Govern d’aportar 11’3 milions addicionals més per fer front a la pujada de preus.

Les dades són públiques. Les comparacions són molt fàcils de fer i indiquen amb tota claredat que l’empresa d’autobusos de València gaudeix d’uns números que la fan capdavantera en quant a aprofitament dels recursos públics aportats per l’ajuntament. Pressupostat per a 2023 per autobusos públics: 248 € per càpita en Madrid, 174 € en Sevilla i 111 en València (contant l’acord de la Junta de Govern). El cost dels autobusos públics per habitant és el 223% superior en Madrid que en València i el 156% superior en Sevilla que en València. Es pot comparar també amb cost dels viatges fets (en 2021): En Madrid té un cost de 2’68 €/viatge, en València de 1’51 €/viatge i en Sevilla 2’34 €/viatge. Sens dubte la valenciana és l’empresa municipal d’autobusos que més eficaçment utilitza els seus recursos. En quant a la seua qualitat l’opinió dels usuaris sembla prou clara en el baròmetre d’enguany per a discutir-la.