Germana de Foix morí el 15 d'octubre del 1536, al que ara és la finca de l'Espinar, a Llíria, i on llavors hi havia una casa d'oració dels jerònims. En aquells mateixos paratges havia passat dies molt més feliços. Però en arribar-li l'hora de la mort, el més segur és que no pensàs, en com passaria la seua figura a la Història, en com la tractarien els cronistes del seu temps i de les generacions posteriors. Possiblement, ho hauria pensat abans i degué de morir convençuda que, en efecte, el seu record perduraria amb major o menor força en la memòria històrica i, en especial, entre els seus súbdits valencians, als quals havia dedicat temps i esforços, sobretot per restablir l'ordre del món, després de les Germanies.

Germana de Foix, de qui després la historiografia castellana no va parlar massa bé, en aquell moment de la mort, quan degué de recordar la seua vida, degué de sentir por, com el comú dels mortals. L'agonia de la mot li degué de fer veure que de res li havien valgut el poder de la seua família, la noblesa de la seua nissaga, els matrimonis de conveniència que se li van concertar. De res li valien els drets dinàstics que tenia als regnes de Navarra i de Nàpols. De res de valia haver estat reina de la Corona d'Aragó i ser virreina del regne de València. Ni tampoc li aprofità de res ser mare d'un infant que va morir amb pocs mesos i que hauria estat rei. Tampoc, ser mare d'una filla seua secreta i del poderós emperador Carles. A l'hora de la mort, la reina i virreina era com qualsevol altra dona: degué de tremolar -potser-, degué de sentir fred -potser- i degué de perbocar una mica de sang -potser. En el seu testament, allò que més m'ha agradat -no pel morbo dinàstic, que també-, és que llegà a la seua filla Isabel de Castella -la filla secreta- un bell fil de perles -amb 133 perles-: «legamos y dejamos aquel hilo de perlas gruesas de nuestra persona, que es el mayor que tenemos, en el qual hay ciento treinta y tres perlas, a la serenísima infanta de Castilla, doña Isabel, hija de la magestad del emperador, mi senyor e hijo, y esto por el sobrado amor y voluntad que tenemos a su alteza». Al remat, allò que va recordar en aquell document, i que la humanitza, és l'amor a la seua filla. Com qualsevol altra dona del món. Coses que sovint oblidem, els historiadors: la dimensió humana i igualitària de la mort, de la qual sabem que ens és certa i incertíssima l'hora de la seua arribada.