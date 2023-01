Dijous passat, una representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, encapçalada per la presidenta, Verònica Cantó; el secretari autonòmic de Cultura, Ximo López, i el comissari de l’Any Joan Fuster, Voro Ortells depositaren en la Caja de las Letras de l’Instituto Cervantes un llegat (una edició especial del llibre d’aforismes Judicis finals i una fotografia de Fuster en un parar burleta) d’una de les ments més clares que hem tingut els valencians. Una veu incòmoda, que ens posà davant l’espill de la societat què érem; però també de la societat que fórem i que podíem aspirar a ser.

Joan Fuster se suma als valencians ja honorats amb una caixa, Francisco Brines, Luis García Berlanga i Miguel Hernández, que tenen en depòsit una mostra de la seua producció i és el primer dels escriptors en valencià. La Caja de las Letras, ubicada en la cambra cuirassada de l’antiga seu del Banc d’Espanya, ha passat de contindre diners, joies i secrets més cars encara, a preservar llibres, fotografies i objectes personals de protagonistes de totes les manifestacions de la cultura en el nostre país. En major nombre, els qui s’han dedicat a l’escriptura, Luis Rosales, Jaime Gil de Biedma..., però també a la dansa, Alicia Alonso; la ciència, Margarita Salas; la pintura, Antoni Tàpies; la lexicografia, María Moliner..., i amb presència de les altres llengües de l’estat. El llegat de Fuster s’afig al de Carme Riera i Bernardo Atxaga.

Que un institut nacional, que té com a missió promoure en el món l’ensenyament, l’estudi i l’ús de l’espanyol i contribuir a la difusió de les cultures hispàniques en l’exterior, entenga que ha de tindre presents les altres llengües de l’estat, no hauria de sorprendre’ns. El nostre és un país que s’autodenomina plural, en els territoris i en les llengües. L’article tercer de la nostra Constitució adjectiva la diversitat en els termes més elogiosos: «La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció». Resulta, com a mínim curiós que els qui blasmen contra les llengües pròpies de l’estat, que no són el castellà, siguen incapaços de recordar un article de només sis línies. Com deia Fuster, «Un idioma és... Bé: en una certa mesura, nosaltres som en la mesura que som aquest idioma».